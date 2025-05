Bimba non va a scuola, docenti lanciano l’allarme: vegliava la mamma morta a casa

Bimba non va a scuola, docenti lanciano l’allarme: vegliava la mamma morta...

Un fatto molto triste: una bambina di sei anni non è andata a scuola e le sue docenti si sono insospettite. Da qui l’allarme lanciato dalle insegnanti e una triste scoperta. Purtroppo la piccola stava vegliando la madre morta in casa da ore.

Come riporta Fanpage, la madre, trentenne, scappata dall’Ucraina, ha avuto un malore nella sua abitazione di Trieste. La figlioletta di appena sei anni ha vegliato il corpo per ore, rimanendo abbracciata a lei per tutto il giorno prima che qualcuno arrivasse.

Il futuro della piccola

A dare l’allarme sono state le insegnanti della piccola, insospettite dall’insolita assenza della bimba a scuola. Le maestre, infatti, durante la mattinata avevano provato a contattare la donna per capire perché la minore non fosse andata a scuola ma senza esito. La tragedia a quel punto si era già consumata ma la terribile scoperta è arrivata solo diverse ore dopo, nella serata del 13 maggio, quando i primi soccorsi sono giunti in casa a seguito di una segnalazione alle autorità.

La bambina ora è stata presa in carico dall’Ospedale pediatrico di Trieste ma il Comune, attraverso i servizi sociali, ha attivato le procedure per garantirle assistenza e una sistemazione sicura. “Faremo di tutto per starle vicino e trovare una famiglia a cui affidare la piccola” ha assicurato il sindaco.

Un caso simile

Lo scorso febbraio un caso simile: una bambina si è recata a scuola da sola e la sua insegnante si è insospettita ed ha deciso di indagare sulla situazione. Purtroppo la mamma della piccola è stata trovata morta in casa.

La bambina, sette anni, ha spiegato, una volta a scuola, che la madre, 47 anni, era caduta dalle scale e per questo non rispondeva. La docente ha fatto scattare l’allarme: ha chiamato il padre, che non sapeva nulla, e poi la madre, che non ha risposto al telefono. Da qui la chiamata al 118, con i soccorsi che hanno così trovato il corpo esanime della donna.

La bimba come tutte le mattine aveva salutato il papà che era andato al lavoro e aveva aspettato di essere accompagnata dalla madre che però avrebbe avuto un malore improvviso e sarebbe caduta dalle scale.