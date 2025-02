Bimba va a scuola da sola, la docente si insospettisce e fa partire le indagini: la mamma della piccola trovata morta

Una storia triste quella che ha avuto luogo in provincia di Frosinone. Una bambina si è recata a scuola da sola: la sua insegnante si è insospettita ed ha deciso di indagare sulla situazione. Purtroppo la mamma della piccola è stata trovata morta in casa.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta La Repubblica la bambina, sette anni, ha spiegato, una volta a scuola, che la madre, 47 anni, era caduta dalle scale e per questo non rispondeva. La docente ha fatto scattare l’allarme: ha chiamato il padre, che non sapeva nulla, e poi la madre, che non ha risposto al telefono. Da qui la chiamata al 118, con i soccorsi che hanno così trovato il corpo esanime della donna.

La bimba come tutte le mattine aveva salutato il papà che era andato al lavoro e aveva aspettato di essere accompagnata dalla madre che però avrebbe avuto un malore improvviso e sarebbe caduta dalle scale.