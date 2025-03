Incidente a Barcellona, tamponamento tra bus: coinvolti studenti di Messina, hanno riportato ferite ed escoriazioni

Un incidente tra bus si è verificato ieri, 3 marzo, a Barcellona, in Spagna. Tra i coinvolti, circa sessanta persone, e anche gli studenti di un liceo di Messina. Quattro sono in condizioni critiche e tra loro ci sarebbe anche una signora italiana, che si trovava nella città catalana per una crociera. Lo riporta RaiNews.

I ragazzi italiani, una quarantina, “stanno quasi tutti bene, tranne alcuni che hanno riportato ferite ed escoriazioni”, ha raccontato la dirigente scolastica del liceo, che è in contatto costante con i professori che hanno accompagnato le classi per una vacanza studio a Lloret del Mar, e sono assistiti dal consolato italiano a Barcellona.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal vicesindaco di Barcellona, Albert Batlle, un bus che trasportava dei turisti arrivati a Barcellona in crociera, era in sosta a una fermata quando un altro bus lo ha colpito da dietro. Il primo bus si è quindi schiantato contro un albero. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.

Alcuni residenti hanno riferito alla tv pubblica spagnola, Tve, che è comune che gli autobus che trasportano i turisti provenienti dalle crociere sostino a quella fermata anche se non è segnalata. I conducenti dei due bus sono risultati negativi ai test per l’alcol e la droga, hanno riferito fonti della polizia municipale.

Due feriti

“L’autobus sul quale viaggiavano gli studenti del quinto anno si è scontrato con un altro ed è andato a finire contro un albero. Due i ragazzi feriti, entrambi hanno riportato lievi escoriazioni, che faremo rientrare anticipatamente domani, mentre gli altri proseguiranno la loro gita”: lo ha detto all’Adnkronos Giuseppe Pierro, direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, “Su richiesta del ministro Giuseppe Valditara – prosegue – informato costantemente, ci siamo subito attivati, abbiamo fatto scattare verifiche immediate e contattato la scuola”, ha aggiunto, come riporta MessinaToday.