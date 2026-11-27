Gentile Ministro,

la recente sentenza n. 5073/2026 della Quinta Sezione del TAR Lombardia, pubblicata il 12 novembre, che ha respinto il ricorso dei genitori di una studentessa non ammessa alla classe successiva, offre l’occasione per una riflessione sul nostro sistema di valutazione.

Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, vorrei porre una domanda: è ragionevole che una sola insufficienza, anche lieve, possa determinare la ripetizione di un intero anno scolastico, indipendentemente dai risultati positivi conseguiti in tutte le altre discipline?

Immaginiamo due studenti. Il primo ottiene sei in tutte le materie e viene promosso. Il secondo consegue sette o otto quasi ovunque, ma cinque in una sola disciplina e, dopo un recupero non riuscito, rischia di essere bocciato. Il primo prosegue il proprio percorso; il secondo deve ripetere anche tutte le materie nelle quali aveva dimostrato una preparazione adeguata, talvolta eccellente.

Non si tratta di chiedere promozioni automatiche o di mettere in discussione il valore della sufficienza. Si tratta di interrogarsi sulla proporzionalità delle conseguenze e sulla capacità della scuola di valorizzare gli apprendimenti già acquisiti.

La ripetizione dell’anno può essere necessaria quando le carenze sono diffuse e compromettono la prosecuzione degli studi. Ma quando la difficoltà riguarda una sola disciplina, non sarebbe più efficace intervenire sulla specifica carenza, anziché obbligare lo studente a ripetere un intero percorso?

La valutazione dovrebbe essere non soltanto uno strumento di certificazione, ma anche uno strumento formativo, capace di accompagnare lo studente nella sua crescita.

In questa prospettiva, l’esperienza della Provincia autonoma di Trento ha rappresentato un riferimento interessante. La normativa provinciale ha previsto la possibilità di ammettere alla classe successiva studenti con carenze disciplinari recuperabili, attraverso percorsi mirati, studio individuale, corsi di recupero e verifiche successive. Un’esperienza che merita di essere conosciuta e approfondita anche a livello nazionale.

Anche il confronto europeo suggerisce di investire maggiormente nel sostegno individualizzato e negli interventi tempestivi, limitando il ricorso alla ripetizione dell’anno.

Per queste ragioni, propongo al Ministero di avviare una riflessione sulla normativa nazionale, prendendo in considerazione cinque obiettivi:

Consentire, sulla base di una valutazione complessiva e motivata del Consiglio di classe, l’ammissione con carenze disciplinari circoscritte e recuperabili. Introdurre percorsi strutturati di recupero, con obiettivi chiari, tempi definiti e verifiche successive. Valorizzare le conoscenze e le competenze già acquisite nelle discipline sufficienti, evitando di disperdere apprendimenti consolidati. Rafforzare la responsabilità educativa della scuola, coinvolgendo docenti, famiglie e studenti. Promuovere un confronto con le esperienze territoriali e i sistemi scolastici europei.

La proposta non intende abolire la bocciatura, né abbassare i livelli di preparazione richiesti. Intende riservare la non ammissione alle situazioni in cui le carenze siano realmente tali da compromettere la prosecuzione del percorso scolastico.

Vorrei concludere con una considerazione.

Se immaginiamo la scuola come un ospedale, possiamo davvero condividere l’idea che sia giusto curare i sani e abbandonare i malati?

Un ospedale esiste soprattutto per prendersi cura di chi ha bisogno. Allo stesso modo, la scuola dovrebbe dedicare particolare attenzione proprio a chi incontra difficoltà, affinché queste possano essere superate e non si trasformino in un insuccesso definitivo.

La difficoltà di apprendimento non dovrebbe essere confusa con il fallimento dello studente.

Chiedo pertanto al Ministero di promuovere un tavolo di confronto istituzionale e pedagogico per ripensare i criteri di ammissione alla classe successiva e rafforzare le opportunità di recupero.

Sono convinto che una scuola moderna debba saper coniugare rigore e inclusione, responsabilità e fiducia, valutazione e recupero.

Non chiediamo una scuola che promuova tutti. Chiediamo una scuola che non rinunci a nessuno.

Giuseppe Santoli

già Dirigente scolastico della Provincia autonoma di Trento