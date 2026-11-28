Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima), con la sentenza n. 01793/2026, ha respinto il ricorso presentato dalla madre di una studentessa di un Istituto Superiore di Modena, confermando la piena legittimità della bocciatura deliberata dal Consiglio di Classe.

I fatti: quattro insufficienze e lo stop a fine anno

Al termine dell’anno scolastico 2022/2023, i docenti avevano disposto all’unanimità la non ammissione dell’alunna alla classe successiva. A determinare la decisione erano state le insufficienze in italiano, chimica analitica e igiene, accompagnate da una grave insufficienza in matematica. Nel verbale di scrutinio, il Consiglio di Classe aveva inoltre evidenziato il mancato superamento dei debiti del primo trimestre, un impegno alterno, la partecipazione passiva alle lezioni e un numero considerevole di assenze.

La famiglia aveva quindi impugnato la decisione dinanzi al TAR, sostenendo che le assenze fossero legate a problemi di salute, che le lacune non fossero così gravi e che la scuola non avesse informato tempestivamente i genitori sulle criticità dell’andamento scolastico.

La decisione del TAR: registro elettronico e assenze senza certificato

I giudici amministrativi hanno respinto tutte le doglianze della ricorrente:

la scuola ha documentato che le assenze erano numericamente superiori a quanto dichiarato nel ricorso e mai giustificate da certificazione medica ;

; il TAR ha chiarito che la famiglia non è stata tenuta all’oscuro, poiché disponeva delle credenziali di accesso al registro elettronico (regolarmente attivate) per consultare voti e annotazioni dei docenti, oltre ad aver svolto colloqui individuali;

(regolarmente attivate) per consultare voti e annotazioni dei docenti, oltre ad aver svolto colloqui individuali; la sentenza ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata attivazione di interventi di recupero o l’omessa comunicazione preventiva alla famiglia non viziano il giudizio finale di non ammissione.

I principi chiave: discrezionalità tecnica e valore formativo

La pronuncia richiama due capisaldi del diritto scolastico:

La discrezionalità dei professori: la valutazione delle competenze e dell’apprendimento è affidata in via esclusiva al corpo docente. Il giudice amministrativo non può sostituirsi ai docenti nel merito, ma può intervenire solo di fronte a manifesta illogicità o travisamento dei fatti. La bocciatura non è una punizione: la non ammissione non ha carattere sanzionatorio o afflittivo, bensì una finalità squisitamente educativa e formativa. La ripetizione dell’anno ha lo scopo di colmare le lacune accumulate per consentire allo studente di affrontare con successo il proseguimento degli studi.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.