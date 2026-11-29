Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 8755 del 27 novembre 2026, torna sulla questione del riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero per l’insegnamento su posto di sostegno, accogliendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito contro una precedente pronuncia favorevole a una docente.

La decisione affronta due aspetti di particolare interesse: il valore dei titoli rilasciati dalle università spagnole privi di carattere ufficiale e gli effetti sul contenzioso amministrativo del conseguimento della specializzazione attraverso i percorsi INDIRE.

Il mancato riconoscimento del titolo spagnolo

La vicenda riguarda una docente che aveva conseguito, nel marzo 2024, presso l’Università San Jorge di Saragozza, un titolo denominato «Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo», chiedendone il riconoscimento in Italia per l’insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS).

A fronte del diniego del MIM, la docente aveva presentato ricorso al TAR Lazio, che, con la sentenza n. 5556 del 26 marzo 2026, aveva annullato il provvedimento ministeriale, disponendo il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative.

Contro tale decisione il Ministero aveva presentato appello.

La rinuncia al riconoscimento e la specializzazione INDIRE

Nel frattempo, la docente aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero per accedere ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del D.L. 71/2024, convertito nella Legge 106/2024.

Concluso positivamente il percorso, il 30 luglio 2026 aveva ottenuto dall’INDIRE la certificazione avente valore di titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale.

Secondo il Consiglio di Stato, tali circostanze, unitamente alla rinuncia al ricorso di primo grado, hanno determinato il venir meno dell’interesse concreto e attuale della docente a ottenere l’annullamento del diniego ministeriale.

Il MIM, invece, conservava il proprio interesse a ottenere l’annullamento della sentenza del TAR.

I titoli esteri privi di carattere ufficiale

Il Consiglio di Stato si è espresso anche sul merito della controversia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, relativa alle cause riunite C-340/2024 e C-422/2024.

Secondo la Corte europea, gli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e sia privo di carattere ufficiale nello Stato di origine.

Nel caso esaminato, il titolo conseguito dalla docente rientrava tra i cosiddetti titoli propri delle università spagnole, che non hanno carattere ufficiale né valore abilitante in Spagna.

Proprio tale circostanza costituiva una delle motivazioni del diniego opposto dal Ministero.

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici hanno quindi accolto l’appello del MIM e annullato senza rinvio la sentenza del TAR Lazio, dichiarando il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in ogni caso, infondato nel merito.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

La pronuncia ribadisce, dunque, la rilevanza del carattere ufficiale del titolo nello Stato in cui è stato conseguito ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e chiarisce le conseguenze processuali della rinuncia all’istanza di riconoscimento accompagnata dal conseguimento della specializzazione attraverso i percorsi INDIRE.