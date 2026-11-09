Scuola primaria, la bocciatura – anche se disposta in casi eccezionali – è legittima se i 150 giorni di assenza rendono impossibile valutare l’alunno

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva rappresenta una misura del tutto eccezionale, regolata da norme rigorose e dall’obbligo di un’articolata motivazione da parte del consiglio di classe. Tuttavia, l’eccezionalità della bocciatura non può trasformarsi in un automatismo che blindi la promozione a prescindere dalla frequenza effettiva del percorso didattico.

A tracciare con nitidezza questo confine è la Terza Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Con la sentenza numero 2568 del 23 settembre 2026, i giudici amministrativi etnei hanno confermato la legittimità del provvedimento di non ammissione adottato nei confronti di un alunno di scuola primaria, respingendo le doglianze presentate dalla madre del minore contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il ricorso della famiglia

La vicenda trae origine dal documento di valutazione emesso il 17 giugno 2026 al termine dell’anno scolastico 2025/2026, con cui i docenti del consiglio di classe decidevano all’unanimità di non ammettere il bambino alla classe successiva.

Impugnando il verdetto scolastico, la madre del minore ha sollecitato l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, lamentando la violazione degli articoli 34 e 38 della Costituzione, degli articoli 3, 5 e 12 della Legge numero 104 del 1992, nonché dell’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 62 del 2017. Contestualmente, la difesa del genitore ha eccepito l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel ricorso si evidenziava come il bambino fosse riconosciuto soggetto con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, e come l’istituto avesse predisposto nei suoi confronti la presenza di un insegnante di sostegno e la redazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Secondo la tesi difensiva della famiglia, le numerose assenze registrate durante l’anno sarebbero state interamente giustificate da comprovati motivi di salute. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la scuola avrebbe ignorato le richieste verbali avanzate dai genitori per l’attivazione di forme di didattica domiciliare o parentale a distanza, venendo meno ai propri doveri di inclusione e continuità didattica.

150 giorni di assenza e l’impossibilità di valutare

Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie, difendendo la correttezza dell’operato dell’istituzione scolastica.

All’udienza in camera di consiglio, il Collegio giudicante ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.

Dall’esame della documentazione depositata in giudizio è emerso un quadro didattico nettamente differente da quello prospettato dalla difesa della famiglia. Gli atti dello scrutinio finale hanno attestato che l’alunno ha frequentato la scuola soltanto in pochissime giornate nell’arco dell’intero anno scolastico, limitando la propria presenza a poche ore giornaliere e accumulando circa 150 giorni di assenza complessivi.

Nel verbale di scrutinio, il consiglio di classe ha preso atto dell’oggettiva impossibilità di dare attuazione alle attività educativo-didattiche pianificate all’interno del PEI. Questa prolungata e quasi totale assenza dalle aule ha precluso all’équipe pedagogica la possibilità di raccogliere elementi di giudizio continui e sufficienti per valutare il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

Il sostegno non annulla l’obbligo di frequenza

Nelle motivazioni, il Tribunale Amministrativo di Catania ha riaffermato che nella scuola primaria la non ammissione costituisce certamente la regola d’eccezione, imponendo all’amministrazione un onere motivazionale particolarmente rigoroso. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che la decisione della scuola non è derivata da un mero automatismo burocratico legato al computo delle assenze, bensì dalla constatazione dell’impossibilità materiale di svolgere qualsiasi valutazione attendibile.

Il TAR ha affrontato tre snodi giuridici e fattuali decisivi per la risoluzione del contenzioso:

L’effetto non salvifico della presenza del sostegno e del PEI : il diritto all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità deve essere garantito dall’ordinamento e non può subire pregiudizi dalle difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità. Ciononostante, la presenza del PEI presuppone che l’alunno sia messo in condizione di fruire delle misure inclusive. Nel caso specifico, la scuola aveva tempestivamente attivato i sostegni previsti, ma la totale mancanza di frequenza ne ha impedito la concreta applicazione.

: il diritto all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità deve essere garantito dall’ordinamento e non può subire pregiudizi dalle difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità. Ciononostante, la presenza del PEI presuppone che l’alunno sia messo in condizione di fruire delle misure inclusive. Nel caso specifico, la scuola aveva tempestivamente attivato i sostegni previsti, ma la totale mancanza di frequenza ne ha impedito la concreta applicazione. I limiti della certificazione medica e delle deroghe al monte ore : la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia si è rivelata inidonea a giustificare un’assenza così prolungata. I certificati pediatrici agli atti attestavano per lo più la semplice idoneità del bambino al rientro a scuola, senza documentare patologia continuativa tale da impedire radicalmente la presenza. Inoltre, il Collegio ha ricordato che le deroghe al limite minimo di frequenza richiedono comunque che l’assenza non azzeri la valutabilità del percorso formativo.

: la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia si è rivelata inidonea a giustificare un’assenza così prolungata. I certificati pediatrici agli atti attestavano per lo più la semplice idoneità del bambino al rientro a scuola, senza documentare patologia continuativa tale da impedire radicalmente la presenza. Inoltre, il Collegio ha ricordato che le deroghe al limite minimo di frequenza richiedono comunque che l’assenza non azzeri la valutabilità del percorso formativo. L’assenza di istanze formali per la didattica alternata: riguardo alla presunta omessa attivazione della didattica domiciliare o parentale, la sentenza ha evidenziato che non risultano depositate agli atti istanze formali e documentate da parte dei genitori. Le sole interlocuzioni verbali citate dalla madre non dimostrano alcuna condotta omissiva illegittima da parte dell’istituto, che aveva al contrario prospettato percorsi alternativi subordinati alla presentazione dei documenti medici idonei o al ritiro dalla frequenza scolastica.

La decisione finale

La pronuncia del TAR Catania stabilisce un importante punto di equilibrio tra il diritto costituzionale all’istruzione e il principio di effettività della valutazione scolastica.

Pur confermando il carattere del tutto residuale ed eccezionale della bocciatura nella scuola primaria sancito dal Decreto Legislativo 62/2017, la giurisprudenza amministrativa ribadisce che la partecipazione continuativa alle attività didattiche costituisce il presupposto ineludibile per l’esercizio della funzione docente. Quando le assenze superano ogni soglia di tollerabilità – arrivando a totalizzare 150 giorni in un solo anno scolastico – nemmeno gli strumenti di tutela previsti dalla Legge 104/1992 possono surrogare la totale mancanza di elementi di apprendimento da valutare.

Disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e ammettendo la madre al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ha chiuso la vicenda processuale, disponendo contestualmente l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela della riservatezza del minore.