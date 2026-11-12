Madre invitata ad assistere alle lezioni e certificato di disabilità arrivato dopo lo scrutinio: il TAR conferma la bocciatura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, con la sentenza n. 01016 del 12 settembre 2026, ha respinto definitivamente il ricorso presentato dal genitore di uno studente di un Istituto Comprensivo pugliese contro l’esito di non ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026. La vertenza, definita in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo dopo l’udienza in camera di consiglio dell’8 settembre 2026, ha visto contrapposti i familiari del minore da un lato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola dall’altro, difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.

La famiglia aveva impugnato il verbale dello scrutinio finale dell’11 giugno 2026, la comunicazione dell’esito inviata tramite fonogramma il 17 giugno 2026 e la successiva nota del Dirigente Scolastico che rigettava il reclamo. L’obiettivo era ottenere l’ammissione con riserva in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico fissato al 17 settembre 2026, istanza cautelare d’urgenza che era già stata rigettata dal TAR con decreto monocratico il 31 luglio 2026.

Le contestazioni della famiglia: dai corsi di recupero alla condotta

Nel ricorso promosso dinanzi ai giudici di Bari, la parte ricorrente ha sostenuto che l’istituto scolastico avrebbe omesso di predisporre idonei strumenti didattici individualizzati, pur conoscendo le difficoltà dell’alunno. Tra i motivi di censura figuravano anche il presunto difetto di motivazione del provvedimento, la mancata o insufficiente attivazione di corsi di recupero, un’errata valutazione del comportamento e vizi procedurali nella successiva fase di riesame del luglio 2026.

Secondo la ricostruzione della famiglia, la decisione del Consiglio di classe avrebbe punito ingiustamente l’aspetto disciplinare, trascurando le doverose misure di sostegno e di accompagnamento allo studio.

I limiti del sindacato giudiziario

Nelle motivazioni, il TAR Puglia ha tracciato con chiarezza i confini del controllo giurisdizionale sulle bocciature scolastiche. Richiamando consolidati principi giurisprudenziali espressi da altri tribunali amministrativi, la sentenza ribadisce che al Consiglio di classe spetta un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione del percorso formativo dell’allievo e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi didattici.

Il sindacato del giudice non può mai sostituirsi al merito delle valutazioni dei docenti, ma deve arrestarsi alla verifica dei presupposti di ragionevolezza, trasparenza e coerenza, intervenendo solo in presenza di palesi errori di fatto o manifesta illogicità. Nel caso specifico, la decisione è risultata fondata su una valutazione complessiva: l’alunno ha riportato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in un numero elevato di discipline, rendendo la bocciatura all’unanimità una scelta coerente e necessaria per il consolidamento delle competenze di base.

Lezioni a porte aperte per la madre

La documentazione prodotta dalle amministrazioni scolastiche ha smentito l’accusa di disinteresse o inattività avanzata dai genitori. Dai verbali è emerso un costante tentativo di interlocuzione con la famiglia. In particolare, durante un Consiglio di classe straordinario del 10 novembre 2025 svoltosi alla presenza della madre, erano stati concordati specifici interventi educativi per superare le situazioni di disagio.

Per incentivare la collaborazione tra casa e scuola, il Consiglio di classe aveva persino disposto un invito formale alla madre ad assistere alle lezioni a porte aperte dall’esterno dell’aula, permettendole di osservare direttamente il comportamento in classe del figlio. Questa misura, concretamente attuata e registrata nel diario di classe, non ha tuttavia portato a un mutamento nell’atteggiamento dello studente.

Diagnosi tardiva e recupero in itinere

Due aspetti cruciali hanno guidato il verdetto dei giudici amministrativi:

La certificazione di disabilità depositata post-scrutinio : la documentazione medica che attestava la condizione di disabilità dell’alunno e la relativa diagnosi funzionale è stata esibita dai genitori soltanto a scrutinio finale già concluso. Il TAR ha chiarito che, sebbene tale certificato confermi la preesistenza dei disturbi, non possiede un’efficacia retroattiva in grado di rendere illegittima una valutazione condotta sui documenti esistenti al momento delle decisioni di giugno.

: la documentazione medica che attestava la condizione di disabilità dell’alunno e la relativa diagnosi funzionale è stata esibita dai genitori soltanto a scrutinio finale già concluso. Il TAR ha chiarito che, sebbene tale certificato confermi la preesistenza dei disturbi, non possiede un’efficacia retroattiva in grado di rendere illegittima una valutazione condotta sui documenti esistenti al momento delle decisioni di giugno. La legittimità del recupero in itinere: il Tribunale ha respinto la censura sulla mancata organizzazione di specifici corsi extracurriculari, confermando che l’istituto ha validamente garantito il recupero tramite ripasso, ripetizione e consolidamento delle materie nel corso delle ordinarie attività didattiche.

Nessun obbligo di riesame e spese compensate

Infine, il TAR ha dichiarato infondate le contestazioni relative alla riunione del 6 luglio 2026, precisando che la scuola non aveva alcun obbligo giuridico di riesaminare l’alunno – essendo la non ammissione un atto definitivo approvato il 11 giugno – e che la seduta estiva aveva la sola funzione di informare i docenti sul reclamo presentato dalla madre.

Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato integralmente respinto.