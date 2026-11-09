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09.11.2026
Aggiornato alle 07:46

Inclusione: rispettare i tempi dell’alunno,sì, ma in che modo?

Daniele Orla
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Autore: Daniele Orla

La lettera “Inclusione: parola pronunciata da molti, ma poco messa in pratica” mi induce ad alcune riflessioni, dalle quali scaturiscono alcune domande.

La scrivente sostiene fra il resto che un ragazzo vada “rispettato nei suoi tempi”. Già, ma un corso scolastico dura un certo numero di anni prefissati. Se il ragazzo ha tempi più lunghi di quanto prefissato non resta che concederglieli attraverso quell’atto amministrativo che – con parola bruttina – si chiama bocciatura, ripetenza.

“La scuola oggi corre dietro ai programmi, ai contenuti, alle verifiche, alle scadenze, alle valutazioni misurando il profitto e costruendo classifiche implicite tra chi è “bravo” e chi rimane indietro”. Beh, mica solo oggi: la scuola è sempre stata strutturata così. Sembra quasi di capire che secondo la scrivente il profitto sia roba da dimenticare. Non condivido poi la virgolettatura dell’aggettivo “bravo”: pare quasi che essere BRAVI sia diventato una colpa.

“…davanti a noi non ci sono semplici studenti”: già, ma visto che vanno a scuola sono anche studenti.

“…il dolore di un figlio bocciato”: a costo di apparire insensibile, impietoso, crudele, “fascista” dico: “chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

 “Il successo formativo infatti non coincide con l’accumulo di contenuti”: ma non coincide neanche con il lasciar vuoto quel contenitore che si chiama cervello.

“Educare non significa riempire una mente”: già, ma neanche lasciarla vuota!

“…non siate semplicemente insegnanti che trasmettono conoscenze”: ma fra una trasmissione d’amore e un tentativo di comprensione, magari – se non è di troppo disturbo – cercate (orrore!) di insegnare qualcosa di culturale e di scientifico.

E alla fine della mia tirata domando: ma se qualcuno avesse ancora il pio desiderio di imparare le care vecchie tradizionali materie (scommetto che qualcuno ancora c’è), dove può rivolgersi, visto che – a detta della Sig.ra Parla – la scuola deve fare tutte queste altre belle cose?

Bocciaturainclusione

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