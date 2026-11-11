La media superiore al 6 non basta se i debiti non vengono recuperati: il TAR boccia il ricorso della studentessa

Il TAR Lombardia conferma la non ammissione alla classe terza per un’alunna che non ha superato gli esami di recupero estivi, decretando che la media aritmetica complessiva non compensa l’insufficienza nelle singole discipline.

La vicenda trae origine dal provvedimento emesso il 4 settembre 2026 con cui il consiglio di classe di un istituto paritario ha deliberato la non ammissione alla classe terza di una studentessa della classe seconda (A.S. 2025/2026). Nel corso dell’anno scolastico la ragazza aveva evidenziato difficoltà legate a una forte ansia, riportando la sospensione del giudizio nelle materie di Scienze Umane e Diritto ed Economia Politica. Dopo l’esito negativo delle prove di recupero estive, il genitore ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento della bocciatura e dei verbali di valutazione. Tra i motivi dell’impugnazione, la famiglia ha evidenziato che la studentessa vantava una media aritmetica generale pari a 6,27 e ha denunciato la mancata concessione di tempi supplementari o strumenti compensativi durante le verifiche.

Le verifiche nel PDP: nessuna irregolarità nei test

Il TAR Lombardia (Sezione Quinta), con la sentenza n. 04924/2026 depositata a seguito della camera di consiglio del 27 ottobre 2026, ha respinto il ricorso giudicandolo infondato. Esaminando il Piano Didattico Personalizzato (PDP), i giudici hanno constatato che esso non prevedeva né strumenti compensativi né misure dispensative, limitandosi a stabilire la previa programmazione delle verifiche per evitare la sovrapposizione di interrogazioni. Di conseguenza, essendo stato garantito il preavviso sulle date d’esame, la Sezione ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità o censura a carico della commissione valutatrice.

Perché la media del 6 complessiva non salva dalla bocciatura

Il Tribunale ha rigettato anche la tesi difensiva basata sul superamento della media del sei. Richiamando l’articolo 4 del D.P.R. n. 122/2009 e un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza ha ribadito che per l’ammissione all’anno successivo occorre conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. La valutazione di non ammissione si fonda esclusivamente sull’accertamento dell’insufficiente preparazione e della mancata maturazione nelle singole materie, rendendo del tutto irrilevante la media complessiva dei voti, in particolare quando l’insufficienza riguarda un insegnamento qualificante del corso di studi come le Scienze Umane.

Il TAR: «La bocciatura ha valore formativo, non sanzionatorio»

La pronuncia chiarisce infine che la bocciatura, pur essendo percepita dall’interessato come un provvedimento afflittivo, non possiede una natura sanzionatoria. Il provvedimento risponde infatti a una fondamentale finalità educativa e formativa, volta a far ripetere l’anno scolastico affinché lo studente possa colmare le proprie lacune di apprendimento. Il ricorso è stato dunque respinto senza alcuna statuizione sulle spese di giudizio, data la mancata costituzione dell’istituto scolastico e dell’Amministrazione intimata.