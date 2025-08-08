Bollettini GPS I fascia sostegno provincia per provincia – [ELENCO AGGIORNATO]

I vari Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i bollettini ufficiali delle immissioni in ruolo da Gps prima fascia sostegno.

Nomina in ruolo da prima fascia gps sostegno

È utile ricordare che i neoassunti in ruolo dalla prima fascia sostegno delle GPS, viene attribuita una sede di ruolo sulla base delle 150 preferenze indicate nella domanda presentata entro il 30 luglio per ottenere un contratto di ruolo a tempo determinato con superamento anno di prova, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera c) bis, del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024. Superato l’anno di prova e ricevuta la conferma in ruolo, il contratto si tramuterà a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026.

Come accettare il ruolo

La sede del ruolo dei neoassunti da gps prima fascia sostegno, è stata attribuita dall’algoritmo sulla base delle preferenze espresse entro le ore 14:00 del 30 luglio, tale sede, pubblicata online nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, verrà inviata tramite mail con un link di accettazione. Per i bollettini pubblicati il giorno 1 agosto, ci sarà tempo fino al 5 agosto per entrare in piattaforma, attraverso il suddetto link, per accettare il ruolo. Tale procedura di accettazione è una novità introdotta dal decreto legge n.45/2025.

Riportiamo di seguito l’elenco (in aggiornamento) degli uffici che hanno pubblicato i bollettini, invitando gli interessati a consultare comunque i siti degli Ambiti territoriali (si vedano i link alle pagine) per le informazioni ufficiali ed eventuali rettifiche.

ABRUZZO

L’Aquila

Pescara

Chieti

Teramo

BASILICATA

Potenza

Matera

CALABRIA

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Vibo Valentia

Reggio di Calabria

CAMPANIA

Napoli (I GRADO, PRIMARIA)

Avellino

Benevento

Caserta

Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Bologna

Ferrara

Modena

Forlì-Cesena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio-Emilia

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste

Gorizia

Pordenone

Udine

MARCHE

Ancona

Ascoli Piceno e Fermo

Macerata

Pesaro e Urbino

LAZIO

Roma

Frosinone

Latina

Rieti

Viterbo

LIGURIA

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

LOMBARDIA

Milano

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Monza Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

MOLISE

Campobasso

Isernia

PIEMONTE

Torino

Asti

Alessandria

Biella

Cuneo

Novara

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

PUGLIA

Bari

Barletta-Andria-Trani

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA

Cagliari

Carbonia-Iglesias

Medio Campidano

Nuoro

Olbia-Tempio

Ogliastra

Oristano

Sassari

SICILIA

Palermo

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Ragusa

Siracusa

Trapani

TOSCANA

Firenze

Arezzo

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

UMBRIA

Perugia

Terni

VENETO

Venezia

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Verona

Vicenza