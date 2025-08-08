Bollettini GPS I fascia sostegno provincia per provincia – [ELENCO AGGIORNATO]

I vari Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i bollettini ufficiali delle immissioni in ruolo da Gps prima fascia sostegno.
Nomina in ruolo da prima fascia gps sostegno
È utile ricordare che i neoassunti in ruolo dalla prima fascia sostegno delle GPS, viene attribuita una sede di ruolo sulla base delle 150 preferenze indicate nella domanda presentata entro il 30 luglio per ottenere un contratto di ruolo a tempo determinato con superamento anno di prova, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera c) bis, del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024. Superato l’anno di prova e ricevuta la conferma in ruolo, il contratto si tramuterà a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026.
Come accettare il ruolo
La sede del ruolo dei neoassunti da gps prima fascia sostegno, è stata attribuita dall’algoritmo sulla base delle preferenze espresse entro le ore 14:00 del 30 luglio, tale sede, pubblicata online nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, verrà inviata tramite mail con un link di accettazione. Per i bollettini pubblicati il giorno 1 agosto, ci sarà tempo fino al 5 agosto per entrare in piattaforma, attraverso il suddetto link, per accettare il ruolo. Tale procedura di accettazione è una novità introdotta dal decreto legge n.45/2025.
Riportiamo di seguito l’elenco (in aggiornamento) degli uffici che hanno pubblicato i bollettini, invitando gli interessati a consultare comunque i siti degli Ambiti territoriali (si vedano i link alle pagine) per le informazioni ufficiali ed eventuali rettifiche.
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
Vibo Valentia
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
MARCHE
LAZIO
Latina
LIGURIA
LOMBARDIA
MOLISE
Campobasso
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
Carbonia-Iglesias
Medio Campidano
Olbia-Tempio
Ogliastra
Sassari
SICILIA
Agrigento
Siracusa
TOSCANA
Pisa
UMBRIA
VENETO