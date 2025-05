Allerta meteo arancione Sicilia: scuole chiuse a Catania e in altri comuni

Per domani, 15 maggio, è prevista allerta meteo di colore arancione in Sicilia: come scrive il bollettino della Protezione Civile appena emanato, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo: scuole chiuse, l’elenco

Ad essere chiuse le scuole a Catania e ad Avola, in provincia di Siracusa. Non è escluso che verranno sospese le lezioni in altri comuni. Ecco l’elenco, fornito dal Quotidiano di Sicilia:

Aci Sant’Antonio

Motta Sant’Anastasia

Acireale

Catania

Riposto

Aci Castello

Siracusa

Avola

Rosolini

Noto

Priolo Gargallo

Buccheri

Floridia

Portopalo di Capo Passero

Agrigento

Porto Empedocle

Ragusa

Vittoria

Trapani

Enna

Caltanissetta

Palermo