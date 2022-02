Bombardamento scuola Ucraina, morti due insegnanti

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko.

“Due insegnanti – le sue parole su Telegram – sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50”. Prikhodko ha aggiunto che c’è anche una persona ferita.

Gilda degli Insegnanti, con una nota, esprime il proprio cordoglio per ciò che è accaduto:

“Sconcerto e dolore per la morte di due insegnanti rimasti uccisi nel bombardamento di una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. In questo momento, ci appelliamo con ogni forza all’articolo 11 della nostra Costituzione: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.