Bonus trasporti: studenti e lavoratori potranno richiederlo anche nel 2023, ma scende a 20.000 euro il limite di reddito

Viene riproposto anche per il 2023 il cd. bonus trasporti, la misura a sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico.

Nel Decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’art. 4 dispone che al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Quanto spetta

Il valore del buono viene confermato nella medesima misura di quello che era possibile richiedere entro il 31 dicembre 2022. Il buono è infatti pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.

Chi potrà richiederlo

Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Si riduce quindi la platea dei beneficiari, in quanto nel 2022 la soglia era fissata in 35.000 euro.

Caratteristiche del buono

Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Detraibilità

Sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono sarà sempre possibile ottenere la detrazione prevista nella dichiarazione dei redditi.

Quando si potrà richiedere e validità

Per la piena operatività della procedura si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dereto Carburanti in Gazzetta.

Il buono potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2023.