Secondo l’Osservatorio ‘Futura’ della Cgil dovrebbe scoppiare un boom delle supplenze: 65.514 posti, pari al 78% dei nuovi posti di insegnante.

Quest’anno in cattedra sarà boom di precari, oltre 200.000. Il motivo? È semplice: le graduatorie per le assunzioni sono sguarnite e il governo si è rifiutato di ricorrere a procedure rapide per il concorso straordinario