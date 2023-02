Bullismo: una scuola siciliana realizza un audiolibro sulla storia di Marck Art, bambino bullizzato oggi artista di successo

Un audiolibro che racconta una storia di riscatto sociale di un bambino vittima di bullismo: questo il progetto di una docente di sostegno dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, Adriana Sardo, che ha coinvolto alcuni studenti della scuola primaria “C. Collodi” di Bivona.

Una storia di rivalsa

Lo spunto per il progetto è stata la Giornata Nazionale contro il Bullismo celebratasi lo scorso 7 febbraio. I bambini che vi hanno partecipato fanno parte di una classe quinta. L’audiolibro, come ci ha spiegato la stessa docente, ripercorre la storia incredibile di Marck Art, da bambino bullizzato e deriso ad artista famoso in tutto il mondo, conosciuta grazie al libro “L’arte della salvezza” del caporedattore del Tg5 Carmelo Sardo.

La commozione di Carmelo Sardo

Gli alunni hanno così prestato la voce e creato dei disegni per l’audiolibro illustrato, che è stato notato anche dallo stesso Carmelo Sardo.

Ecco il commento di quest’ultimo: “Quando succedono cose come queste, mi si riempie il cuore di felicità. Sapere che bambini di dieci anni, di quinta elementare, hanno letto il libro L’arte della salvezza, studiato la storia favolosa di Marck Art, e ne hanno fatto un audiolibro digitale illustrato, mi procura una soddisfazione incommensurabile, che mi ripaga di tanti sacrifici. Attraverso la storia di Marck ho voluto affrontare un tema di drammatica attualità come il bullismo, che interessa tutti, grandi e piccoli. E questi bambini lo hanno capito. Il merito è della loro insegnante di sostegno Adriana Sardo (che è solo una mia omonima) che ha fatto un lavoro strepitoso. E ringrazio la piccola Angelica che ha disegnato me e Marck in un bel ritratto. Sarà che sto invecchiando, ma che volete farci, sono cose che mi commuovono”.

La maestra promotrice dell’iniziativa parla di “un’esperienza davvero formativa” e di “lavoro svolto con tanto impegno”.