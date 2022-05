Buon compleanno Tecnica: oggi, 10 maggio, spegne 73 candeline

Oggi, 10 maggio, “La Tecnica della Scuola” festeggia il suo 73° compleanno e la sua attività editoriale per informare con puntualità il mondo della scuola in tutti i suoi componenti: dai docenti, al personale, ai dirigenti, agli alunni e anche ai genitori, compresi tutti coloro che sull’universo dell’Istruzione voglio tenersi aggiornati.

Una testata storica voluta dal compianto Venero Girgenti (nella foto), di cui l’anno scorso si è celebrato il centenario della nascita, sottolineato dall’intervento di Carlo Verna, Presidente dell’Ordine dei giornalisti, che ha scritto al nostro giornale: “La Tecnica della Scuola vive da 72 anni e testimonia la varietà della funzione giornalistica al servizio della comunità, così come la intende l’art. 21 della Costituzione”.

Un’indicazione che la testata ha cercato sempre di perseguire con affidabile impegno e sforzo comunicativo per non deludere mai i suoi numerosi lettori che ogni giorno, fra l’altro, crescono sempre di più e apprezzano il lavoro dei suoi giornalisti e dei suoi esperti.

Ma la Tecnica organizza pure corsi di aggiornamento professionale rivolto sempre ai prof e ai dirigenti scolastici, chiamando i maggiori conoscitori di questo variegato arcipelago della scuola, cosparso da isole felici ma anche da zone d’ombra attorno ai quali lo Stato dovrebbe al più presto intervenire per consentire a tutti approdi attendibili.

Un giornale storico che ha navigato, con tutte le difficoltà che spesso si sono incontrate, nel vasto mare dell’informazione scolastica, portando il suo valido contributo, ma sempre al servizio dei suoi lettori che mai si vorrebbero deludere.

73 anni di crescita e di sviluppo della testata giornalistica, caparbiamente voluta da Girgenti e che dal cartaceo nel 1998 è arrivata fino al web.

Auguri dunque “Tecnica della scuola”, auguri di un ancora più proficuo avvenire, fatto di sempre più coraggiose inchieste, di poderose ricerche e di un lavoro sempre più fruttuoso e colmo di soddisfazioni.

“La Tecnica della Scuola”, testata sempre libera da condizionamenti di qualsiasi parte politica, affianca sempre gli insegnanti in tutti i momento, anche quelli più difficile e li tutela da attacchi generalizzati, mettendo in rilievo invece le vere problematiche di un sistema scolastico che va aiutato a migliorarsi e progredire ma attraverso il confronto e non certo invece con azioni che possono segnare un solco sempre maggiore tra chi opera sul campo, a scuola, quotidianamente, con spirito di servizio e talvolta anche sacrificio, e chi prende decisioni spesso motivate da questioni economiche e non certamente didattiche.

Auguri ancora Tecnica della Scuola, buon 73° compleanno!