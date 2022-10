Buona giornata del docente a chi dedica ogni giorno della sua vita al mondo della scuola

Quest’anno l’UNESCO ha dedicato la Giornata Mondiale del Docente alla libertà di insegnamento come strumento capace di garantire, rispondendo al quarto obbiettivo dell’Agenda 2030, alla necessita di realizzare l’istruzione di massa tramite una scuola di qualità, equa ed inclusiva. Della

Per rivalutare e potenziare la centralità educativa della figura dell’insegnante in un contesto sostenibile si conferma attuale la lezione di Don Milani, che nel centenario della sua nascita, ancora rappresenta una risorsa fondamentale con il suo esperimento pedagogico, per l’efficacia del processo formativo.

Non è per caso che la lettera dei ragazzi di Barbiana abbia avuto come destinatario una Professoressa e non un Ministro, evidenziando, in tal modo, il valore della “Persona” come soggetto portatore di diritti e di doveri. L’arte di insegnare consiste nel risvegliare la naturale curiosità delle giovani menti: accendere una scintilla, anche di fronte a ostacoli che sembrano insuperabili, per dare voce al regno del “Possibile”.

In una comunità globale come la nostra, la necessità di ricomporre divari e disuguaglianze deve necessariamente prendersi cura dell’identità di ognuno e nel contempo aprirsi alla partecipazione sociale con l’attenzione agli ultimi. La scuola non inclusiva non è scuola: “è un ospedale che cura i sani e respinge i malati” (…). La scuola ha un problema: i ragazzi che perde. (Don Milani)

A chi è insegnante, a chi è in pensione, a chi sogna di diventare docente auguro una Buona Giornata con questa poesia.

Dedicato a voi.

Dedicato a voi

che del lavoro avete fatto

gioco e conoscenza

nella vaghezza festosa

dei fanciulli a scuola.

Aver conosciuto bellezza

e armonia nei versi più belli

e nelle pagine più audaci

renderà immutabile e fresca

la giovinezza vostra.

Ancora saranno i giorni

Pieni di tenera passione

Come ingenui innamorati

Acrobati accoccolati nello stupore

Di chi teneramente vi ha confidato

Gioie e dolori, dubbi e certezze.

Nel mondo nessun mare

Nessun orizzonte può essere

Paragonato ai segreti del cuore.

Quale privilegio il vostro

Essere uomini e donne

Tra i pensieri dei ragazzi

Persi sul fazzoletto azzurro

Del cielo posato nel verde

Perenne dei pini.

Lasciate che il bimbo

Che è stato in voi

Allieti d’allegra saggezza

Il vostro cammino

E sarete felici.

Luco dei Marsi 05-10-2022

Maria Assunta Oddi