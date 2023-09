Caivano: ancora raid armati e spari nella notte

Durante la notte ignoti hanno esploso almeno 19 colpi d’arma da fuoco, di due differenti calibri, a Caivano, costringendo i carabinieri ad intervenuti in viale delle Margherite, nel Parco Verde.

Anche il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, è intervenuto sulla sua pagina Facebook: “Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi”.

A sua volta in una intervista a Libero, la procuratrice di Napoli ha così commentato: “I ragazzi hanno bisogno di un segnale immediato. Il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola? Non risolve ma è giusto. Ci vuole qualcosa che metta il minore davanti alle sue responsabilità e a ciò che gli può succedere, sennò a cosa pensa? Che una volta a casa la famiglia lo chiuda in punizione per un mese? Il più delle volte non è così”.

E aggiunge che “i ragazzi hanno bisogno di un segnale immediato. Se si prendono due giovani che stanno commettendo un reato uno ha diciotto anni e l’altro sedici, cosa succede? Che il 18enne viene arrestato e il minorenne viene rilasciato. Allora passa il messaggio, sbagliato, che non gli succede niente. E diventa un’arma a doppio taglio”.

“I reati commessi -dice ancora la procuratrice- dai minorenni non sono aumentati ma sono più gravi: quando sono arrivata qui c’erano tanti furti, poi siamo passati alle rapine, ora agli accoltellamenti e agli omicidi”.”Non è che il problema si risolve, mandando in carcere i genitori, però almeno si dà il senso di quanto si importante la scuola. Sono segnali importanti. La sfida è quella di creare un modello Caivano“