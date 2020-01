Call veloce: le nostre FAQ per fare un po’ di chiarezza

Le nostre FAQ sulla cosiddetta “call veloce”

Sulla Call veloce ho sentito varie cose ed anche contraddittorie tra loro, cosa devo leggere?

Io credo che le norme vadano sempre lette dai diretti interessati, in questo caso si tratta di leggere l’art.1 comma 17 della legge 159 del 20 dicembre 2019 e ovviamente bisognerà poi leggere il relativo decreto ministeriale quando sarà pubblicato, di seguito alcune mie risposte a domande ricorrenti.

Per la Call sono costretto a presentate domanda per un’unica classe di concorso?

No, puoi presentare domanda anche per più classi di concorso.

Sono in GAE per l’ infanzia e per la primaria, posso presentare domanda sia per l’ infanzia sia per la primaria?

Sì, puoi presentare domanda per entrambe.

Anch’io sono in Gae sia per infanzia sia per primaria, posso presentare domanda solo per la scuola primaria a Udine ?

Sì, non ci sono problemi.

Si possono presentare domande solo per le tipologie di posto o nel caso della scuola secondaria solo per le classi di concorso che si ritiene più opportuno.

Se non accetto la nomina entro il 10 settembre 2020 a Udine, quali saranno le conseguenze?

Nessuna, si resta nella/e graduatoria/e dellaprovincia o regione di provenienza.

Si possono presentare domanda in più province?

Sì, ma devono essere province della stessa regione.

Anche per tutte le province della regione?

Sì, non sono posti limiti, il limite é solo l’unicità della regione.

Le immissioni in ruolo dalla Call avverranno in un secondo tempo, il 10 settembre, ma avranno decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2020/21?

Dovrebbe essere così, non avranno solo decorrenza giuridica ma anche economica, ma per questo dobbiamo aspettare il DM.