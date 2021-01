Calo demografico e calo degli alunni, le pluriclassi arrivano anche nelle città

Numeri definitivi e ufficiali non ci sono ancora ma dalle prime proiezioni e da qualche dato che ci sta arrivando dai nostri lettori sulle iscrizioni degli alunni per il 2021/22 sta emergendo una situazione decisamente complessa.

Il calo demografico sta letteralmente esplodendo in modo pressoché generalizzato.

Il risultato è che sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria il numero degli alunni è destinato a calare ulteriormente con effetti imprevedibili a medio e lungo termine.

Da diversi territori, per esempio, ci arrivano notizie di scuole primarie situate anche in aree urbane o non particolarmente periferiche dove l’anno prossimo inizieranno a funzionare persino le pluriclassi.

Per non parlare di tante scuole dell’infanzia dove ormai si fa fatica persino a tenere aperta una sezione di 15 bambini.

Il tema è importante e sarebbe bene che si aprisse un serio dibattito politico e sindacale per tentare – nei limiti del possibile – di “governare” gli effetti del calo demografico sul sistema scolastico.

La sensazione, invece, è che non ci sia la volontà di affrontare seriamente il problema e che si preferisca aspettare che la situazione esploda per evitare di dover assumere oggi decisioni magari dolorose o impopolari.

La logica perversa sembra insomma essere quella del “per adesso possiamo ancora resistere, lasciamo che ad affrontare l’emergenza siano quelli che verranno dopo di noi”.

Dimenticando che il politico è colui che pensa alle prossime elezioni mentre lo statista pensa alle generazioni future.