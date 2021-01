Campania, De Luca: “In arrivo test antigenici per il personale scolastico”

Il presidente della regione Campania, De Luca, ha diramato un comunicato stampa in cui informa i concittadini dell’arrivo di 350.000 test antigenici destinati al personale scolastico e a quello dei trasporti.

Screening a tappeto dai prossimi giorni

Come lo stesso governatore afferma, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico e anche per i lavoratori del trasporto pubblico.

Rientro a scuola graduale

Nella regione Campania, De Luca ha disposto il ritorno graduale a partire dall’11 gennaio. Infatti, l’11 gennaio potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado. Resta confermato che per quanto riguarda la DAD (Didattica a distanza) anche in Campania le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.