Campania, De Luca: “Situazione estremamente seria”. Sbloccate vaccinazioni AstraZeneca [VIDEO]

Consueta conferenza in diretta su Facebook del governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo una situazione estremamente seria – dichiara il presidente della Regione – è necessario bloccare la crescita del contagio altrimenti nel giro di dieci giorni dovremo chiudere altri reparti per accogliere pazienti covid. Siamo in una situazione di guerra e c’è chi si muove ancora con totale indifferenza. In Israele le vaccinazioni sono state fatte nei bar”. I numeri in Campania (zona rossa) sono elevati, ieri 2700 contagiati con 500 positivi sintomatici.

Oggi l’Unità di Crisi ha sbloccato la somministrazione del vaccino AstraZeneca che dunque, esclusi i lotti oggetto di campionatura dell’ISS in via precauzionale, riprenderà regolarmente. Non esistono infatti, al momento, controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale AstraZeneca.

Ieri i carabinieri del Nas di Napoli si erano recati alla Mostra Oltremare per sequestrare una partita di vaccini del lotto ABV2856 bloccato dall’Aifa.