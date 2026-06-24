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24.06.2026

Campus didattici e campus formativi integrati: proroga al 31 agosto 2026 per completare i progetti

Lara La Gatta
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L’ANP fa sapere che con nota prot. n. 161086 del 22 giugno 2026, l’Unità di missione ha comunicato alle istituzioni scolastiche beneficiarie dei campus didattici per il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0 (D.M. 25 ottobre 2024, n. 215, art. 2) e dei campus formativi integrati e laboratoriali (D.M. 25 ottobre 2024, n. 215, art. 4) che il termine per il completamento dei progetti è fissato al 31 agosto 2026, mentre quello per la rendicontazione finale resta stabilito al 15 ottobre 2026.

Il differimento, come nel caso di Agenda Nord e Agenda Sud, si fonda sulle Linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale, adottate congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze il 17 aprile 2026, nonché su una nota ministeriale del 16 giugno 2026.

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