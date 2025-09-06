Caro libri, è quasi una emergenza

Con l’approssimarsi delle lezioni scolastiche tante famiglie stanno palesando difficoltà economiche per l’acquisto dei testi ai propri figli frequentanti gli istituti superiori. Infatti quest’anno con l’aumento dei prezzi dei libri la spesa può facilmente superare i 350 o 400 euro per studente a cui si aggiungono zaini, quaderni e altro materiale didattico e, purtroppo, soprattutto per chi ha due o più figli, sta diventando un serio problema. Non si tratta di un extra o di un lusso ma stiamo parlando di istruzione che è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Le scuole stanno facendo il possibile per attenuare il disagio anche attraverso il comodato d’uso gratuito ma le risorse sono spesso limitate e non sufficienti a coprire ogni necessità. Serve, quindi, un intervento istituzionale più deciso che vada oltre le prospettate detrazioni fiscali ed agisca sulla riduzione del prezzo dei testi, sul sostegno del riuso, sull’incentivazione del digitale garantendo, altresì, contributi economici adeguati alle famiglie. È ora, quindi, di considerare questo scoglio dei costi come una vera e propria emergenza non essendo ammissibile che l’accesso allo studio debba essere messo in discussione ma deve essere un sacrosanto diritto di tutti.

Fernando Nucifero