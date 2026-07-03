Carta del docente ai precari: le FAQ della Flc Cgil

Il Decreto Ministeriale 59 del 31 marzo 2026 ha definito criteri, modalità e nuovo importo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione nella scuola per l’anno scolastico 2025/2026.

Carta del docente: chi ne ha diritto

Il DM 59/26 ha esteso il beneficio – oltre a tutto il personale docente di ruolo che già ne fruiva – anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante (scadenza 31 agosto), ai docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche (scadenza 30 giugno) e al personale educativo.

Le FAQ

Con una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions) la Flc Cgil dà alcune indicazioni utili al personale con contratto a tempo determinato.

A quanto ammonta l’importo?

La somma accreditata nel borsellino elettronico è di 383 euro (non più 500 euro come in passato).

Che cosa si può acquistare con la Carta del Docente?

Libri, formazione, spettacoli dal vivo, musei, teatro, concerti, hardware e software, strumenti musicali, servizi di trasporto.

Quali sono le restrizioni per l’acquisto di hardware e software?

Hardware e software si potranno acquistare una sola volta ogni 4 anni. Il conto degli anni inizia dal 2025/2026.

Sarà possibile acquistare hardware/software in seguito?

Per chi ha avuto la Carta entro l’a.s. 2025/2026, il prossimo acquisto di hardware/software potrà avvenire tra quattro anni, anche se in questo anno scolastico non si è proceduto all’acquisto.

L’acquisto di hardware/software sarà possibile nel corso del prossimo quadriennio solo per coloro che avranno in questo periodo la prima erogazione della Carta docente.

Le somme della Carta del docente riconosciute con sentenza nel 2025/2026 e non spese si potranno utilizzare in futuro?

Le somme erogate a seguito di sentenza nell’a.s. 2025/2026, se non spese, potranno essere utilizzate anche nel successivo anno scolastico (durata biennale) a prescindere dalla condizione in cui si troverà il docente (anche con contratto di supplenza breve o senza contratto).

Le somme della Carta del docente riconosciute ai precari nel 2025/2026 e non spese, si potranno utilizzare in futuro?

Sì. Le somme accreditate ai docenti precari per l’a.s. 2025/2026 potranno essere utilizzate anche nel successivo anno scolastico, a prescindere dalla condizione in cui si troverà il docente (anche con contratto di supplenza breve o senza contratto).

La Carta del docente riconosciuta ai precari con contratto fino al 30 giugno 2026 sarà disponibile dopo la scadenza del contratto?

Sì, la somma accreditata ai docenti con contratto fino al 30 giugno 2026 sarà spendibile fino al 31 agosto 2026. Tale somma sarà inoltre disponibile, se non spesa, anche nel successivo anno scolastico.