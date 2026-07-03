Carta del docente allargata ai trasporti, occasione sprecata? VIDEO ONLINE ORE 18.00 con Vito Carlo Castellana e Luigi Sofia

Era una delle novità principali della Carta del docente di quest’anno, ma non sembra aver convinto la i diretti interessati e le associazioni di categoria. Parliamo della possibilità di inserire i trasporti nelle modalità di spesa del bonus, che secondo centinaia di segnalazioni non sarebbe stata efficace.

A discuterne, nella nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione di approfondimento settimanale della Tecnica della Scuola, è Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, che non ha nascosto le sue perplessità sulla misura, e in generale sul benefit per i docenti.

Nel corso della trasmissione saranno mostrati i dati di una rilevazione esclusiva della Tecnica, secondo cui solo il 4,49% dei docenti l’ha usata per acquistare biglietti o abbonamenti di treni, bus o metropolitana. Ma ci sarà anche la testimonianza sul tema di Luigi Sofia, docente e attivista digitale.

Infine, c’è stato anche tempo per un passaggio sulla parte economica del Contratto Collettivo Nazionale 2025/27, firmato proprio questa settimana all’Aran. Un risultato rivendicato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “ridimensionato” dal coordinatore della Gilda.

Una puntata ricca di dati, commenti e notizie, insomma, su uno dei temi più caldi dell’anno scolastico che si è appena concluso. E che probabilmente lo resterà anche in quello che si aprirà a settembre. Seguiteci sul nostro sito, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook.