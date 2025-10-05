“Caso Agrigento”: Unione studenti contro le sanzioni

A seguito degli ultimi avvenimenti esprimiamo come Unione degli Studenti Agrigento una ferma condanna nei confronti dei provvedimenti disciplinari di “accompagnamento” adottati dalla preside dell’Istituto Leonardo di Agrigento nei confronti di alcune classi che hanno commesso una, citando la circolare emanata, “assenza di massa”, poiché hanno aderito alla manifestazione studentesca in solidarietà alla Palestina e alla Global Sumud Flotilla.



Riteniamo la suddetta sanzione totalmente illegittima in quanto provvedimento collettivista e poiché violante:

● L’articolo 4 comma 4 del D.P.R. 249/1998(Statuto degli studenti e delle studentesse): riguardante la non sanzionabilità della libera espressione studentesca;

● L’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 249/1998(Statuto degli studenti e delle studentesse): riguardante la personalità della responsabilità disciplinare;

● L’articolo 1 comma 4 del D.P.R. 249/1998(Statuto degli studenti e delle studentesse): riguardante la libertà di espressione e di pensiero all’interno della comunità scolastica;

Per questi motivi chiediamo in qualità di Sindacato Studentesco:

● l’immediato ritiro di tutte le sanzioni disciplinari emesse in data 03/10/2025;

● delle scuse pubbliche da parte della dirigenza scolastica;

● la garanzia che lo statuto degli studenti e delle studentesse venga rispettato e che la libera espressione degli studenti e delle studentesse non venga sanzionata in occasione di ulteriori manifestazioni studentesche

In caso contrario procederemo come Unione degli Studenti Agrigento, già dai prossimi giorni, a presentare un formale reclamo all’Ufficio scolastico regionale.



Come Unione degli Studenti Agrigento continueremo a difendere i diritti degli studenti e delle studentesse da sanzioni illegittime volte a reprimere la libertà di pensiero degli studenti e delle studentesse



L’Unione degli Studenti Agrigento – Sindacato Studentesco