Caso Phica, Elena Guarnieri: “Nascere maschi è natura, diventare uomini riguarda tutti, noi genitori e la scuola”

Il caso Phica, purtroppo o per fortuna, è esploso: qualche giorno fa è stato chiuso un forum online, attivo da ben vent’anni sul web, in cui vari utenti condividevano foto di donne, anche molto famose (tra queste la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina) apostrofandole con commenti immondi, violenti, sessisti e volgari.

La riflessione quasi inaspettata

A parlare del caso è stata, durante una edizione del Tg5 delle 20, la giornalista e conduttrice Elena Guarnieri, alla guida del telegiornale. Le sue parole sono diventate virali: il mezzo busto di Mediaset si è lasciata andare, come non accade molto spesso, a riflessioni quasi personali, prendendosi un momento per condannare questi atti, tra una notizia e l’altra.

Ecco il forte messaggio lanciato dalla giornalista, riportato da Fanpage: “A questo punto permetteteci una riflessione, ci viene da chiedere se chi pubblica certe foto oscene, certi commenti a dir poco volgari e sessisti, pensa al fatto che quella roba possa finire nella mani di un figlio, magari di un adolescente, magari come è capitato anche a qualcuna di noi. Ci viene anche da chiedere, come sia possibile che siano proprio i fidanzati, i mariti, a usare il corpo delle proprie compagne, dandolo letteralmente in pasto a certi siti scabrosi. Ovviamente, noi donne giornaliste, noi donne dello spettacolo, donne delle istituzioni, abbiamo sempre un modo per difenderci, ma non è così per tutte le donne, che possono anche non reggere alla vergogna di vedersi denudate, di sentirsi abusate verbalmente, ed è a loro che noi dobbiamo pensare”.

Poi una conclusione che tocca anche il mondo della scuola: “Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è molto complicato, molto difficile e questo riguarda davvero tutti, noi genitori, la scuola, le istituzioni, siamo tutti coinvolti”.

L’ex ministra Azzolina: “Serve educazione all’affettività”

Tra le reazioni più dure di questi giorni quella dell’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in un post su Facebook ha raccontato di aver trovato anche le sue immagini tra quelle oggetto di insulti sessisti: “Le mie foto pubbliche, insieme a quelle di tante altre donne italiane, commentate da uomini indubbiamente volgari, frustrati e per i quali servirebbe una serissima educazione all’affettività, al buon gusto e a tanto altro”. Azzolina ha poi sottolineato come i commenti ricevuti fossero identici a quelli subiti negli anni del suo incarico politico: “Ostiniamoci a pensare, da perfetti ipocriti, che nelle scuole non serva educare pure a questi temi e vedremo siti e commenti come quelli che ho letto anche per i prossimi anni”.

Travolti dall’indignazione pubblica e dall’eco mediatica internazionale, i gestori di Phica.eu hanno annunciato la chiusura immediata della piattaforma e la cancellazione dei contenuti, invitando le vittime a segnalare eventuali violazioni dei propri diritti. Nel comunicato si legge il rammarico per non aver saputo contenere le “derive tossiche” che hanno trasformato il forum da luogo di scambio a terreno di abusi.

Il problema però rimane: come educare i giovani uomini a non usare violenza, verbale, fisica, psicologica nei confronti delle donne? A chi spetta questo delicato compito?