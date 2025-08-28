Phica.eu, il forum della vergogna: tra denunce e chiusura. Azzolina: “Serve educazione all’affettività”

Un forum nato vent’anni fa, presentato come spazio di condivisione “sicuro”, si è trasformato in una delle pagine più oscure della rete italiana. Phica.eu, attivo dal 2005, è oggi al centro di un vero e proprio scandalo dopo la scoperta che, dietro la facciata di community, ospitava centinaia di migliaia di immagini di donne — spesso trafugate dai social — accompagnate da commenti sessisti e violenti.

L’ex ministra Azzolina: “Serve educazione all’affettività”

Tra le reazioni più dure spicca quella dell’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in un post su Facebook ha raccontato di aver trovato anche le sue immagini tra quelle oggetto di insulti sessisti: “Le mie foto pubbliche, insieme a quelle di tante altre donne italiane, commentate da uomini indubbiamente volgari, frustrati e per i quali servirebbe una serissima educazione all’affettività, al buon gusto e a tanto altro”. Azzolina ha poi sottolineato come i commenti ricevuti fossero identici a quelli subiti negli anni del suo incarico politico: “Ostiniamoci a pensare, da perfetti ipocriti, che nelle scuole non serva educare pure a questi temi e vedremo siti e commenti come quelli che ho letto anche per i prossimi anni”.

Le vittime: dalle comuni cittadine alle figure pubbliche

Le sezioni erano organizzate in base ai territori, con titoli come “donne di Latina” o “donne di Aprilia”, segno della capillarità e della natura sistematica del fenomeno. Tra le donne coinvolte non solo ragazze comuni, ma anche volti noti della politica, dello spettacolo e della società civile: da Giorgia Meloni ed Elly Schlein, a Chiara Ferragni, Paola Cortellesi, Maria Elena Boschi, fino a ex ministre come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini.

La denuncia delle parlamentari e l’intervento della Polizia Postale

A far esplodere il caso sono state alcune parlamentari del Partito Democratico, che hanno denunciato l’uso non autorizzato delle proprie immagini e i commenti degradanti che le accompagnavano. Tra le prime a muoversi, l’eurodeputata Alessandra Moretti, che ha sporto denuncia penale, seguita da Lia Quartapelle, Alessia Morani e altre colleghe intenzionate ad avviare un ricorso collettivo aperto a tutte le vittime, senza distinzione di schieramento politico.

La Polizia Postale ha confermato l’avvio delle indagini, raccogliendo segnalazioni da tutta Italia per risalire agli autori delle condivisioni illecite e dei commenti offensivi.

La chiusura del forum

Travolti dall’indignazione pubblica e dall’eco mediatica internazionale, i gestori di Phica.eu hanno annunciato la chiusura immediata della piattaforma e la cancellazione dei contenuti, invitando le vittime a segnalare eventuali violazioni dei propri diritti. Nel comunicato si legge il rammarico per non aver saputo contenere le “derive tossiche” che hanno trasformato il forum da luogo di scambio a terreno di abusi.