Castellana: siamo l’unico Paese in cui si deve pagare per insegnare. Per una scuola di qualità sono necessari docenti di qualità, ben pagati

Ieri, martedì 10 novembre, varie sigle sindacali e studentesche hanno partecipato ad un incontro organizzato dal M5S, alla presenza del Presidente Giuseppe Conte dei capigruppo di Camera e Senato Caso e Pirondini e della Sen. Floridia. Tra i temi, ovviamente, i tagli previsti alla scuola e il decreto scuola, al momento al Senato.

I temi snocciolati da Castellana

Durante l’incontro il coordinatore nazionale Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana ha illustrato i diversi temi sui quali la Federazione Gilda Unams incentra da sempre la propria politica sindacale.

In particolare ha sottolineato come negli ultimi decenni, indipendentemente dai governi, “si sia affermata una visione neoliberista dell’istruzione, cioè l’idea che la scuola debba addestrare al mondo del lavoro e non formare al pensiero critico e alla cittadinanza attiva le nuove generazioni”.

Il nodo sul quale intervenire rimane “l’autonomia scolastica, che sta trasformando la scuola pubblica statale in un’azienda che aumenta le disuguaglianze invece di ridurle. Sulle istituzioni scolastiche si scaricano compiti e responsabilità, che dovrebbero essere invece a carico di altre amministrazioni dello Stato”. La riforma dei tecnici è stato “un colossale errore, iniziato dal ministro Bianchi e continuato dall’attuale governo, ed è necessario fare un passo indietro per tornare ad un’istruzione tecnica che sia una risorsa per tutto il paese e non un servizio alle imprese”.

Per quanto riguarda la legge di Bilancio e il decreto scuola (170/2026) il coordinatore nazionale ha affermato che “vanno di pari passo, cioè seguono la stessa logica della scuola azienda. Oggi abbiamo un organico insufficiente per coprire le esigenze della scuola italiana, che necessita ogni anno di oltre 300mila supplenti, dunque non è pensabile effettuare tagli. Quelle risorse vanno impiegate per ridurre il numero degli alunni per classe e per alfabetizzare gli alunni stranieri, perché il limite del 30% non è attuabile”.

Castellana ha ribadito la netta contrarietà alle attuali procedure di reclutamento, in particolare al fatto che siamo l’unico paese in cui si deve pagare per accedere all’insegnamento. Ha stigmatizzato il mercato dei titoli, da sempre denunciato dalla FGU. Per una scuola di qualità sono necessari insegnanti di qualità, pagati adeguatamente. Si è inoltre posta la questione del grave ritardo stipendiale di tutto il personale della scuola, che negli ultimi anni, nonostante i tre rinnovi contrattuali, ha perso oltre il 20% del potere d’acquisto, con grave differenza retributiva rispetto al resto del pubblico impiego. Restano poi aperte le questioni del recupero dello scatto 2013, di carta docente, della scuola dell’infanzia che non è dell’obbligo e del permettere ai docenti di andare in pensione prima.

Il resoconto dell’incontro

“L’incontro di questa mattina con rappresentanze studentesche e dei sindacati della scuola è stato molto proficuo. Ringraziamo i rappresentanti di Cgil, Cisl, Snals, Anief, Gilda, Rete Nazionale istituti tecnici, UdS e Rete Studenti Medi per la loro disponibilità e per il loro contributo così prezioso”. Lo scrivono in una nota Barbara Floridia, Luca Pirondini e Antonio Caso – parlamentari del Movimento Cinque Stelle e componenti delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato – dopo la riunione con le sigle dei docenti e degli studenti, alla presenza dell’ex premier Giuseppe Conte.

“È stata confermata la volontà comune di respingere i tagli sanguinosi per la scuola pubblica previsti in manovra e le misure propagandistiche contenute nel decreto scuola in discussione al Senato”, si legge ancora nel comunicato. “Sono solo gli ultimi atti di questo governo che giungono dopo quattro anni e cinque manovre di costante definanziamento e indebolimento del comparto scuola. Le principali criticità emerse riguardano i salari gravemente minati dall’inflazione, l’edilizia scolastica, il precariato, la riforma degli istituti tecnici, la mancanza di ascolto da parte del governo Meloni“.

“Noi continueremo a stare al fianco del mondo della scuola, a partire dalla mobilitazione di domani a Roma e dallo sciopero del prossimo 20 novembre”, prosegue la nota. “Ma il nostro impegno guarda molto oltre, alla costruzione di un programma del campo progressista che metta una scuola pubblica al centro dell’agenda politica, con più risorse, più personale e il contrasto netto a una visione della scuola subordinata a logiche privatistiche e di mercato. Meloni e Valditara hanno tradito la scuola pubblica”, concludono gli esponenti del M5s. “Spetterà a noi rimetterla in piedi”.