Tagli scuola, i sindacati non ci stanno: l’11 novembre inizia la grande mobilitazione, ecco cosa è previsto

Oggi, 11 novembre, è il giorno delle proteste del mondo della scuola. Lo avevano annunciato i principali sindacati della scuola, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF in una nota unitaria, parlando dell’avvio di una mobilitazione contro i tagli al personale previsti dalla legge di bilancio.

L’obiettivo dichiarato è la cancellazione delle disposizioni che riducono gli organici di docenti e ATA, attraverso un confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari affiancato da iniziative di protesta.

Sit-in, conferenza stampa e assemblee

La prima tappa è fissata per mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma, in piazza Vidoni, vicino al Ministero della Funzione Pubblica, dalle 14 alle 17. In mattinata, alle 11, è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale, in piazza Monte Citorio. Lunedì 16 novembre seguiranno assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con l’intervento in diretta streaming dei leader nazionali delle quattro sigle.

Il no alla riduzione in base al calo demografico

Per i sindacati è un errore rispondere alla diminuzione della popolazione scolastica con un taglio equivalente del personale. Le strutture che ospitano gli studenti e le esigenze organizzative, amministrative e gestionali, osservano, restano di fatto le stesse. Quanto ai docenti, la strada indicata è quella di aumentare il tempo scuola e personalizzare la didattica, sulla scia di azioni già avviate con le risorse del PNRR e da sviluppare ulteriormente.

Carichi di lavoro, precarietà e un confronto “reciproco”

Secondo Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico, a pagare non sarebbero solo lavoratrici e lavoratori, per l’aggravio dei carichi e il prevedibile aumento della precarietà, ma l’intero Paese, soprattutto le aree più in difficoltà. L’iniziativa, precisano, non nasce da pregiudizi ma da una valutazione di merito su misure ritenute inaccettabili. La disponibilità al dialogo è un atto di responsabilità che deve essere reciproco: non si può dichiarare di voler valorizzare il lavoro nella scuola e poi agire in direzione opposta.

Stop ai tagli?

I 7.000 posti che la scuola perderà, di cui quasi 5.000 docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2.000 Ata, come indicato nel ddl di Bilancio di fine 2026 approvato dal Governo stanno facendo discutere: l’operazione, volta a far risparmiare allo Stato circa 252 milioni di euro l’anno a partire dal 2028, potrebbe non concretizzarsi.

Come riporta SkyTg24, il governo Meloni ha convocato – come si apprende da fonti sindacali – a Palazzo Chigi i sindacati per la mattina del 13 novembre. C’è tempo fino al 17 novembre per presentare gli emendamenti alla Manovra.

Il 3 novembre una dichiarazione del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scatenato la polemica: il leader della Lega, partito del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, si è smarcato dicendo di non sapere nulla dei tagli.

E Valditara? A quanto pare anche il ministro sarebbe rimasto sorpreso. Da fonti del Carroccio, riferisce l’Ansa, è stato riportato che “tecnici e parlamentari della Lega sono al lavoro per individuare le risorse necessarie a evitare i tagli ipotizzati agli organici del mondo della scuola”.

Anche il primo partito di Governo, Fratelli d’Italia, si è mosso: mercoledì 4 novembre, i vertici di FdI hanno messo in agenda un incontro via della Scrofa con la Cisl, proprio per confrontarsi sulla manovra e anche sugli interventi previsti dalla Manovra di fine anno.