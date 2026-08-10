Cedolino NoiPa, il 10 agosto emissione urgente per supplenti brevi e saltuari? Ecco cosa si sa al momento

Non solo arretrati: il mese di agosto è costellato da appuntamenti per molti docenti relativi a emissioni e pagamenti su NoiPa, oltre alla busta paga mensile. Oggi, 10 agosto, dovrebbe essere il turno dei supplenti brevi e saltuari.

Per quanto riguarda gli arretrati, si attende una emissione speciale, slegata dal cedolino. Questa, secondo quanto riportato da Anief, dovrebbe avvenire domani, l’11 agosto.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Lunedì 10 agosto: emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Martedì 11 agosto: prevista l’emissione speciale degli arretrati relativi al Ccnl 2025/2027 (solo per personale di ruolo).

Lunedì 17 agosto: dovrebbe essere visibile la busta paga comprensiva di aumenti.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.

La nota NoiPa

NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.

Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.