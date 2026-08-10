Cedolino NoiPa, il 10 agosto emissione urgente per supplenti brevi e saltuari? Ecco cosa si sa al momento

Non solo arretrati: il mese di agosto è costellato da appuntamenti per molti docenti relativi a emissioni e pagamenti su NoiPa, oltre alla busta paga mensile. Oggi, 10 agosto, dovrebbe essere il turno dei supplenti brevi e saltuari.
Per quanto riguarda gli arretrati, si attende una emissione speciale, slegata dal cedolino. Questa, secondo quanto riportato da Anief, dovrebbe avvenire domani, l’11 agosto.
Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.
Lunedì 10 agosto: emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.
Martedì 11 agosto: prevista l’emissione speciale degli arretrati relativi al Ccnl 2025/2027 (solo per personale di ruolo).
Lunedì 17 agosto: dovrebbe essere visibile la busta paga comprensiva di aumenti.
Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.
Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.
Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.
Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.
NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.
Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.