Decreto Pa 2026 in Gazzetta Ufficiale: chi supera l’anno di prova non viene cancellato dalle graduatorie dei concorsi – TESTO IN PDF

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 144 del 7 agosto (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione), il cosiddetto Decreto PA. All’interno del decreto ci sono alcune disposizioni che hanno a che fare con la scuola.

Scuole paritarie

Il testo estende agli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 la possibilità, per gli istituti paritari, di considerare abilitati anche i docenti privi del titolo che abbiano insegnato per almeno tre anni negli ultimi dieci, anche non consecutivi. La misura consentirebbe alle scuole di mantenere uno dei requisiti necessari per conservare la parità scolastica.

È inoltre previsto che gli insegnanti che superano l’anno di formazione e prova non vengano automaticamente esclusi dalle graduatorie dei concorsi ordinari.

Cosa cambia per chi supera l’anno di prova

Il cambiamento introdotto dal decreto-legge (all’Articolo 5, comma 2) va a modificare direttamente l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riscrivendo le regole di permanenza nelle graduatorie per i docenti che ottengono la conferma in ruolo.

Ecco cosa cambia in concreto rispetto al passato:

La regola generale di base (che rimane attiva) : come in precedenza, quando un docente supera il test finale e ottiene una valutazione positiva, viene confermato in ruolo nella scuola dove ha svolto il periodo di prova. Questa conferma comporta l’esclusione e la cancellazione automatica del docente dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), da quelle di istituto e dalle graduatorie concorsuali in cui è iscritto.

: come in precedenza, quando un docente supera il test finale e ottiene una valutazione positiva, viene confermato in ruolo nella scuola dove ha svolto il periodo di prova. Questa conferma comporta l’esclusione e la del docente dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), da quelle di istituto e dalle graduatorie concorsuali in cui è iscritto. La novità rispetto al passato: viene introdotta un’eccezione fondamentale che prima non esisteva. Il decreto stabilisce infatti che la cancellazione automatica non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.

Cosa comporta questa differenza? Mentre in passato l’immissione e la conferma in ruolo determinavano la decadenza del docente da qualsiasi altra graduatoria in cui era inserito, con questa riforma il docente mantiene intatto il proprio diritto a rimanere iscritto nelle graduatorie dei concorsi ordinari. Viene invece comunque cancellato dalle graduatorie ad esaurimento, da quelle d’istituto e dalle altre tipologie di graduatorie concorsuali (ad esempio quelle straordinarie o non ordinarie).