Cento linguaggi per l’educazione: un concorso per i giovani

Sono aperte fino al 30 aprile le iscrizioni per il concorso “Cento linguaggi per l’educazione” promosso da Stripes, impresa sociale attiva nel settore socio-educativo, e l’Associazione Salvatore Guida.

L’iniziativa, rivolta a giovani tra i 18 e i 30 anni, nasce con l’obiettivo di esplorare e promuovere nuovi linguaggi artistici legati al mondo dell’educazione, della pedagogia e delle relazioni sociali.

I partecipanti, singoli o in gruppo (fino a 5 componenti), sono chiamati a realizzare un progetto editoriale digitale – un’idea in formato video accompagnata da un elaborato scritto – partendo dai contenuti del primo numero 2025 della rivista Pedagogika.it.

L’obiettivo è duplice: riflettere sul valore educativo della comunicazione e connettere un pubblico sempre più ampio attraverso contenuti originali, informativi e coinvolgenti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 giugno presso il suggestivo Teatro “La Bolla” di Bollate, simbolo di rigenerazione urbana e comunitaria.

A valutare le opere sarà una giuria composta da esperti del mondo dell’educazione, della comunicazione e della produzione multimediale, tra cui:

• Maria Piacente, direttrice di Pedagogika.it;

• Edoardo Caprino, fondatore dell’agenzia Bovindo;

• Michela Brugali, pedagogista e project manager Stripes;

• Placido Losacco, pioniere della produzione video digitale in Italia;

• Luisa Zecca, docente dell’Università di Milano Bicocca;

• Matteo Conti, Social Media Manager di Stripes;

• Paolo Carelli, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore.



Per conoscere tutti i dettagli del bando e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il regolamento sul sito ufficiale di Stripes.