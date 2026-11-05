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I lettori ci scrivono
05.11.2026

Chi ha vinto un regolare concorso deve essere tutelato

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Gentile Presidente del Consiglio, gentili leader dell’opposizione,

ci rivolgiamo a voi perché la scuola italiana ha bisogno di una scelta chiara e condivisa: restituire autorevolezza e rispetto alla professione docente.

Insegnare non può diventare una professione accessibile attraverso percorsi sempre più semplificati. La selezione concorsuale deve rimanere il principio fondamentale per l’accesso al ruolo. Per questo diciamo no ai corsi Indire, ai doppi canali e a ogni scorciatoia che finisca per svilire il valore delle competenze e delle prove sostenute.

Sosteniamo gli Elenchi regionali per il ruolo, a tutela dei colleghi che hanno affrontato e superato le prove concorsuali senza ottenere un posto per ragioni legate alla disponibilità dei posti, ai titoli di servizio o alle riserve.

Chiediamo inoltre una revisione delle GPS, con procedure selettive per le supplenze annuali e una precedenza per gli idonei concorsuali. La nostra richiesta è pienamente in linea con le aspirazioni degli studenti che stanno manifestando e hanno diritto a incontrare docenti di esempio di vita, competenti, preparati e am docenti biziosi, capaci di trasmettere conoscenze, passione e voglia di migliorarsi.

Gli insegnanti rappresentano un esempio per le nuove generazioni: non possiamo insegnare ai ragazzi che lo studio, il sacrificio e il merito sono fondamentali e poi consentire che proprio nella scuola prevalgano scorciatoie e percorsi che aggirano la selezione.

Non è giusto chiedere ai giovani studio, sacrificio e impegno e poi dimostrare che, per raggiungere un traguardo, esistono sempre scorciatoie.

La scuola non ha bisogno di abbassare l’asticella, ma di riconoscere il valore di chi ha affrontato la selezione.

Chiediamo a tutte le forze politiche di assumere un impegno concreto a favore della professione docente che deve riacquistare autorevolezza.

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