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02.11.2026

Concorsi a cattedra 2027, si procede a ritmi battenti per consentire la pubblicazione dei bandi entro dicembre

Lucio Ficara
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Indice
Lo stato dell'arte dei concorsi a cattedra
Modifiche sull'Allegato B del bando

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente prorogato al 14 novembre 2026 il termine per effettuare le operazioni di censimento delle aule idi laboratorio di informatica e il successivo collaudo delle postazioni informatiche destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali nell’anno scolastico 2026/2027. Il Concorso a cattedra docenti 2027 entra nel pieno della fase organizzativa e i bandi per infanzia e primaria, posti comuni e posti sostegno, e per la secondaria di I e II grado, posti comuni e posti sostegno, potrebbero essere pubblicati entro dicembre 2026.

Lo stato dell’arte dei concorsi a cattedra

Non solo è stata defimita la proroga al 14 novembre per il censimento e collaudo delle postazzioni informatiche, ma il 7 ottobre 2026 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato all’unanimità il parere sullo schema di decreto che modifica gli Allegati B dei DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, cioè le tabelle di valutazione dei titoli. In relazione ai bandi di concorso a cattedra c’è da considerare il decreto legge 170 del 30 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 e in vigore dal 1° ottobre, che proroga al 31 dicembre 2027 l’accesso degli ITP con il diploma e rende strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU.

È utile ricordare che il decreto legge n.144 del 7 agosto 2026, convertito in legge n.174 il 5 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo.

Modifiche sull’Allegato B del bando

C’è qualche novità sui nuovi punteggi per l’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, tra cui:

  • 15 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella stessa specifica classe di concorso.
  • 12,50 punti per la specializzazione sul sostegno (percorsi straordinari) o per l’abilitazione specifica con percorso selettivo (ridotta a 5 punti se non selettiva).
  • Punteggi per le lingue e titoli aggiuntivi: 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2 nelle certificazioni linguistiche riconosciute, oltre a 3,75 punti per l’italiano L2 e una maggiore valorizzazione del servizio specifico (3 punti per anno).
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