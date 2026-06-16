Chi inizia ad andare a scuola prima è avvantaggiato (ma dipende molto dalle condizioni). Una ricerca de LaVoce.info

Il portale specializzato Lavoce.info ha pubblicato un interessante saggio che prende in esame se e come influisce l’età di ingresso degli alunni nel sistema scolastico.

I risultati della ricerca sono per certi aspetti sorprendenti.

La prima campanella non segna soltanto l’inizio dell’avventura scolastica: l’età in cui un bambino entra per la prima volta in classe – spiegano i due ricercatori, Maria Grazia Cavallo e Luca Fumarco, può avere conseguenze che si estendono ben oltre gli anni della scuola, influenzando risultati educativi, opportunità lavorative, relazioni sociali e persino aspetti della salute e del comportamento.

Negli ultimi vent’anni, un numero crescente di studi ha cercato di capire quanto conti il momento dell’ingresso nel sistema scolastico. Le evidenze raccolte suggeriscono che la differenza di età tra compagni di classe, apparentemente modesta, può produrre effetti destinati a protrarsi nel tempo.

Un anno di differenza che pesa

In molti Paesi i bambini iniziano la scuola primaria nell’anno in cui compiono sei anni. Ciò significa che nella stessa classe convivono alunni nati a gennaio e altri nati a dicembre, con una differenza di età che può sfiorare i dodici mesi. A quell’età, un anno rappresenta una distanza significativa in termini di sviluppo cognitivo, emotivo e fisico.

In Italia il divario può essere persino maggiore. La possibilità di anticipare l’iscrizione alla scuola primaria per i bambini nati nei primi mesi dell’anno può portare a una differenza fino a sedici mesi tra il più giovane e il più anziano della stessa classe.

Queste differenze iniziali non si esauriscono necessariamente con la crescita. Una recente rassegna della letteratura scientifica, che sintetizza oltre 260 studi empirici sul tema, mostra come l’età di ingresso a scuola – indicata dagli studiosi con l’acronimo Ase (Age at School Entry) – sia associata a una vasta gamma di risultati lungo l’intero ciclo di vita.

Un fenomeno complesso

L’età di ingresso a scuola – spiegano i due ricercatori – non è però una variabile semplice da analizzare. Comprende infatti diversi elementi intrecciati tra loro: l’età effettiva di inizio della scuola, la posizione relativa rispetto ai compagni della stessa classe, il numero di anni di istruzione frequentati e l’età in cui vengono misurati gli effetti.

Questi fattori influenzano a loro volta diversi meccanismi. Un bambino relativamente più maturo può acquisire competenze più rapidamente, ricevere valutazioni migliori dagli insegnanti e sviluppare una maggiore fiducia nelle proprie capacità. Al contrario, chi è più giovane potrebbe incontrare maggiori difficoltà iniziali, con possibili ripercussioni sull’autostima e sul percorso scolastico successivo.

Attraverso questi canali, l’età di ingresso può incidere su aspetti molto diversi: rendimento scolastico, esposizione al bullismo, probabilità di ricevere una diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), consumo di alcol durante l’adolescenza e perfino coinvolgimento in attività criminali.

I vantaggi dei più grandi

Tra i risultati più solidi emersi dalla ricerca vi è il cosiddetto “effetto dell’età relativa”: gli studenti più grandi all’interno della stessa classe tendono a ottenere voti migliori rispetto ai compagni più giovani.

L’effetto è particolarmente evidente nei primi anni di scuola, quando pochi mesi di maturazione possono fare una grande differenza. Con il passare del tempo il divario tende a ridursi, ma in molti casi non scompare del tutto.

La ragione è che i vantaggi iniziali possono accumularsi. Risultati scolastici migliori favoriscono aspettative più elevate da parte di insegnanti e famiglie, rafforzano la fiducia degli studenti e influenzano le scelte educative successive. In questo modo, differenze nate nei primi anni possono continuare a produrre effetti anche nell’età adulta.

Il ruolo decisivo della flessibilità

Tuttavia, gli effetti dell’età di ingresso non sono identici ovunque. Molto dipende dall’organizzazione del sistema scolastico e dalla possibilità di correggere o modificare le scelte effettuate lungo il percorso.

Nei Paesi in cui gli studenti vengono indirizzati precocemente verso percorsi scolastici differenti e dove tali scelte sono difficili da modificare, gli svantaggi iniziali tendono a consolidarsi. È il caso dell’Austria, dove gli studenti più giovani della propria coorte scolastica mostrano in media livelli di istruzione inferiori rispetto ai compagni più grandi.

Situazione diversa in paesi come Norvegia e Germania, caratterizzati da una maggiore flessibilità. Qui gli studenti possono più facilmente cambiare indirizzo o recuperare eventuali ritardi, e gli effetti dell’età relativa tendono a scomparire quasi del tutto nell’età adulta.

Il caso italiano

L’Italia occupa una posizione intermedia. La scelta tra licei, istituti tecnici e professionali avviene all’inizio della scuola secondaria di secondo grado. Sebbene il passaggio da un indirizzo all’altro sia formalmente possibile, nella pratica può risultare complesso, soprattutto nel passaggio da un istituto professionale a un liceo.

Le ricerche mostrano che gli studenti relativamente più grandi hanno una maggiore probabilità di scegliere percorsi accademici, aumentando così le possibilità di accedere all’università e a occupazioni più qualificate.

Va però considerato un elemento importante: gli studenti che iniziano la scuola in anticipo non rappresentano un gruppo casuale. Spesso si tratta di bambini che provengono da contesti familiari particolarmente favorevoli o che mostrano già buone capacità. Questa selezione positiva può compensare almeno in parte gli svantaggi legati alla minore età.

Uno studio condotto sugli studenti dell’Università Bocconi ha addirittura evidenziato che i più giovani della coorte ottengono risultati migliori rispetto ai compagni più grandi. Un dato che suggerisce come, tra gli studenti più capaci e motivati, l’ingresso anticipato non costituisca necessariamente un ostacolo.

Una questione di opportunità

Ciò non significa che essere più giovani in classe sia sempre un vantaggio. Al contrario, per i bambini che dispongono di minori risorse familiari o scolastiche, l’ingresso precoce può rendere più difficile il percorso educativo, aumentando il rischio che le difficoltà iniziali si trasformino in svantaggi permanenti.

Per questo motivo, il dibattito non riguarda soltanto l’età ideale di ingresso, ma anche la capacità delle istituzioni di offrire percorsi sufficientemente flessibili da consentire agli studenti di recuperare eventuali ritardi e valorizzare il proprio potenziale.

Le scelte delle famiglie e quelle della politica

Di fronte a queste evidenze, molte famiglie si chiedono se sia opportuno posticipare di un anno l’ingresso a scuola. La scelta può offrire alcuni vantaggi nel breve periodo, ma comporta anche costi: chi entra più tardi nel sistema scolastico tende infatti ad affacciarsi più tardi sul mercato del lavoro.

Dal punto di vista delle politiche pubbliche, la data limite che determina l’appartenenza a una determinata coorte scolastica rappresenta una leva importante, ma non l’unica. Contano anche la formazione degli insegnanti, le modalità di valutazione degli studenti, le procedure diagnostiche e soprattutto la possibilità di correggere il percorso scolastico nel corso del tempo.

Le ricerche suggeriscono infatti che il problema non è tanto la differenza iniziale di età tra gli studenti, quanto la capacità del sistema educativo di evitare che quella differenza si trasformi in una disuguaglianza permanente. In questo senso, la flessibilità rappresenta probabilmente lo strumento più efficace per garantire che il mese di nascita non condizioni il futuro di una persona.