Chinnici, dimensionamento: approvata la legge in Commissione per salvare 100 istituti

Valentina Chinnici, deputata Pd all’Assemblea regionale siciliana, nonché estensore e prima firmataria della norma sottoscritta da tutti i deputati del Partito democratico, fa sapere attraverso un comunicato che ieri in V Commissione all’Assemblea regionale siciliana “abbiamo approvato all’unanimità e con il parere favorevole dell’Assessorato alla scuola il disegno di legge sul dimensionamento scolastico che, se andrà in porto in Parlamento nazionale, consentirà a moltissime scuole del Paese di mantenere l’autonomia e in Sicilia di salvare circa 100 istituti”.

“Con l’ultima legge di bilancio il governo nazionale vuole accorpare gli istituti, col solo obiettivo di risparmiare risorse, riducendo il numero dei dirigenti, dei direttori dei servizi generali e amministrativo-contabili e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Tutto ciò è inaccettabile, perché questi tagli avranno gravi ripercussioni sulla gestione delle scuole e sul buon funzionamento delle attività. A farne le spese saranno le comunità scolastiche, in particolare quelle che operano in contesti ad alta dispersione, dove mantenere l’autonomia è fondamentale”.

“Il voto favorevole di tutte le forze politiche e la tempestività con cui la Commissione ha accolto la proposta – conclude Chinnici – ci fa ben sperare. Continueremo a lavorare in sinergia col dipartimento Scuola del Pd e in modo trasversale, a tutti i livelli, perché il disegno di legge possa continuare il suo cammino fino a Roma e affinché il governo nazionale faccia marcia indietro. Non si può pensare di sistemare i conti del bilancio tagliando sull’istruzione delle nuove generazioni”.