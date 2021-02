Chiusura scuole Campania: a breve la prossima ordinanza di De Luca

Nonostante la recente riapertura delle scuole, in Campania si potrebbe presto richiudere e arrivare a una nuova stretta. A definirlo una probabile nuova ordinanza del presidente della Regione De Luca. Al governatore non sono piaciute le immagini di assembramento nei luoghi pubblici e davanti le scuole, non solo di studenti ma anche di genitori, nello scorso weekend.

Prima di mettere a punto l’ordinanza però, servono i dati relativi alla curva dei contagi. L’Unità di Crisi analizzerà la ripresa delle attività scolastiche, con gli assembramenti agli ingressi degli istituti, gli aumenti dei contagi e qualche caso di classe in quarantena registrato negli ultimi giorni.

Questa volta l’ordinanza dovrà essere in grado di resistere ai soliti ricorsi al Tar di genitori No Dad.

Lo stop riguarderà con ogni probabilità solo le scuole superiori.