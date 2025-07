Clara: “A scuola discutevo con i prof, avevo voti pessimi. Da mia mamma docente ho avuto comprensione, non era scontata”

La cantante Clara Soccini, classe 1999, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Vanity Fair in cui ha parlato della sua esperienza a scuola, essendo anche figlia di una docente, da poco andata in pensione.

“Alunna diligente? Assolutamente no. Ho collezionato voti pessimi al liceo linguistico, anche uno e due. Ed ero una selvaggia: facevo la pazza in classe, saltavo sui banchi, discutevo da mattina a sera con gli insegnanti e 99 volte su 100 avevano ragione loro. Ma siamo rimasti in contatto, ci scriviamo ancora”, ha detto senza peli sulla lingua.

Ma come ha reagito sua madre? “Comprensione, e non era scontata. Sapeva che volevo cantare e basta, lo desideravo fin dalle elementari. Non si è opposta quando, a 16 anni, sono andata a Milano a fare la modella e ho cominciato a balzare parecchio la scuola”.

“La musica non deve educare”

Ecco poi alcune parole sulla sua generazione: “Siamo i nuovi sessantottini: a nostro modo abbiamo fatto la rivoluzione in nome della libertà, dell’accoglienza, dell’apertura mentale. Scusateci, ma voi adulti siete rimasti un po’ troppo chiusi. E quando succede qualcosa di gravissimo, per esempio i femminicidi, la mia generazione è sempre in prima fila: sui social, in piazza. Ci facciamo sentire”.

“Non credo che la musica debba educare. È il compito della famiglia, della scuola, della società. Però comprendo che certe frasi possano infastidire”, ha concluso, discutendo in merito alla polemica sui testi misogini di alcune canzoni, popolari per i più giovani.

“Ero molto ribelle”

Clara, ospite di Vincenzo Schettini a La Fisica Dell’Amore, ha lodato i suoi insegnanti: “Devo tantissimo alle mie docenti delle superiori. Ho iniziato a lavorare a sedici anni e magari avevo paura che i professori potessero prenderla male e invece mi sono stati molto vicino e mi hanno supportata tanto. Ho fatto il liceo linguistico, amavo studiare alcune materie e non me ne piacevano altre, tipo la matematica e la fisica”, ha detto con ironia, trovandosi davanti al docente di fisica. “Ho iniziato a lavorare a Milano mentre andavo a scuola a Varese e mi è andata bene”, ha aggiunto.

“Ero molto ribelle, durante i dibattiti con i professori non stavo al mio posto e credo che sia giusto. Dire la verità è sempre giusto, con i giusti modi. Non ho avuto sempre i giusti modi a scuola ma questa è un’altra storia”. Poi ha concluso parlando di salute mentale: “Penso che nella crescita sia molto difficile conoscersi e ammettersi. Il primo step è l’accettazione delle insicurezze. Io faccio molta fatica ad aprirmi. Parlarne con qualcuno può aiutare”.