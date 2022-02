Coding e programmazione informatica nella scuola primaria: il corso gratuito promosso dal CNR

“Presente Digitale”, il portale dedicato alla formazione digitale promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerca, presenta il nuovo corso “Pensiero computazionale e coding nella scuola primaria”, dedicato ai docenti della scuola primaria che vogliono introdurre attività di programmazione in classe.

Le attività di coding e di programmazione indirizzate agli studenti della scuola primaria sono sempre più diffuse all’interno dei luoghi scolastici erappresentano un’opportunità didattica davvero innovativa e trasversale, in grado di trattare il tema dell’apprendimento attraverso situazioni meno convenzionali e più creative, stimolando nuovi interessi e nuove possibilità di crescita e conoscenza.

L’obiettivo del corso promosso da Presente Digitale è affrontare questo tema in forte espansione, allargando al massimo la platea di utenti interessati. Il suo obiettivo è duplice: da una parte offre ai docenti partecipanti la possibilità di acquisire le competenze iniziali di programmazione, che possono essere poi tradotte in laboratori e occasioni didattiche, dall’altra mette a disposizione nuovi spunti, nuove idee e nuove risorse a coloro i quali hanno già iniziato a svolgere attività di questo tipo.

Attraverso un continuo dialogo fatto di domande e risposte a cura di Augusto Chioccariello (ricercatore presso l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova), il corso si struttura in cinque moduli, ognuno dei quali prevede sia una parte teorica sia una parte laboratoriale, per un totale di 25 ore nella durata di cinque settimane. Gli argomenti dei moduli sono:

Quadro teorico “Programmare per imparare” Introduzione al coding attraverso storie interattive Introduzione al coding attraverso geometria della tartaruga Introduzione al coding attraverso videogiochi Esempi di attività da svolgere classe, dalla prima alla quinta

Per partecipare non è richiesta nessuna previa conoscenza informatica, e i laboratori proposti prevedono tre livelli di difficoltà (introduttivo, intermedio e avanzato) proprio per permettere agli iscritti di scegliere il livello più adatto alle proprie conoscenze e ai propri interessi.

Il corso fa parte del progetto formativo Presente Digitale, concepito e promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare dall’Istituto di Tecnologie Didattiche e dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR. Tutti i corsi di Presente Digitale sono gratuiti, e danno diritto a crediti formativi.

PUBBLIREDAZIONALE