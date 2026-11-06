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06.11.2026

Come appassionare i ragazzi alla lettura? Il progetto Scintille rivolto alle scuole superiori: una guida con 13 libri proposti da Salani

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Indice
Gli obiettivi del progetto
La possibilità di incontrare gli autori

Oggi tutti noi, ragazze e ragazzi compresi, viviamo immersi in un flusso continuo di informazioni, immagini e stimoli. Eppure raramente ci concediamo il tempo di soffermarci davvero su qualcosa che possa lasciare un segno.

Un libro, se è quello giusto, può farlo. Può diventare un punto di partenza per capire meglio il presente, immaginare il futuro, cambiare idea o riconoscersi. O, ancora, per scoprire all’improvviso qualcosa che non si sapeva di stare cercando.

Gli obiettivi del progetto

Nasce da questi presupposti Scintille, un nuovo progetto rivolto alle scuole superiori, ideato dalla casa editrice Ponte alle Grazie in collaborazione con Bollati Boringhieri, per avvicinare ragazze e ragazzi alla lettura, intesa non solo come esercizio scolastico, ma come spazio di scoperta, riflessione, dibattito, immaginazione e crescita personale.

La guida, scaricabile gratuitamente in pdf, presenta 13 libri scelti tra le proposte più interessanti della narrativa e della saggistica contemporanee.

Per ciascun titolo vengono indicati i temi principali e alcuni spunti per raccontare perché possa essere una lettura utile alla crescita, allo sviluppo del pensiero e alla discussione in classe, oltre naturalmente alla sinossi e alla biografia dell’autore o dell’autrice.

Perché i libri sono fatti per divertire, interessare e soprattutto per aprire. Aprire mondi e possibilità, dibattiti e domande. Aprire conversazioni che continuano fuori dall’aula, mettere in discussione certezze e suggerire nuovi modi di guardare ciò che ci circonda.

In una parola, per accendere una scintilla.

La possibilità di incontrare gli autori

Ma la novità più interessante di questa proposta è che Scintille non offre solo titoli: offre anche la possibilità di incontrare, in presenza o in digitale, gli autori e le autrici dei libri presentati. Perché è dalle parole e dagli incontri che possono nascere nuovi punti di vista ed esperienze capaci di mettere in movimento idee ed emozioni.

Per partecipare a Scintille e richiedere un incontro con l’autore o l’autrice scelto è prevista la partecipazione di almeno quattro classi, per un totale di 80-100 studenti e studentesse. Il docente può inoltre richiedere una copia digitale del libro, così da valutarne la proposta e le possibilità di lavoro in classe.

Perché a volte basta una storia, una domanda o una voce diversa per accendere una scintilla. E una scintilla, quando si accende, può diventare l’inizio di qualcosa di bello. Per tutte le informazioni sul progetto e per comunicare la propria adesione si può scrivere una mail a scintille@ponteallegrazie.it

I contenuti dell’articolo sopra riportato sono di carattere pubblicitario.

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