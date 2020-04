Come concludere l’anno scolastico e come iniziare il prossimo: una proposta

Come concludere l’anno scolastico? Come iniziare il prossimo? Ecco una modesta proposta (che forse farà storcere il naso agli esperti in materia scolastica).

Considerato il momento di particolare emergenza sociale, al fine di dare certezze agli studenti e alle loro famiglie per la conclusione dell’anno scolastico, si propone di:

1. ammettere tutti gli studenti non interessati agli esami finali di 3^media e di stato alla classe successiva, con la sola sospensione della valutazione finale; dedicare il mese di settembre alla ripresa degli argomenti precedenti delle singole materie, a discrezione del docente/consiglio di classe, da concludere con una verifica scritta e/o orale finalizzata alla valutazione di competenze disciplinari; scrutinare gli studenti per l’assegnazione della valutazione finale della classe di provenienza tenendo conto della fascia di profitto raggiunta a febbraio 2020 (voti ufficiali già registrati) e della valutazione di settembre;

2. per gli studenti impegnati nell’esame finale, si propone la stesura di una tesina multidisciplinare che dovrà essere discussa in presenza, se possibile, o online; la valutazione finale terrà conto sia della fascia di profitto raggiunta a febbraio che del giudizio della commissione (interna) sulla tesina.

Ma forse sarebbe tutto troppo semplice.

Carmelo Vecchio