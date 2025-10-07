Come diventare docente di scuola secondaria? I requisiti

Per entrare a fare supplenze nella scuola secondaria di Primo e secondo grado, serve avere una laurea magistrale valida per accedere ad una classe di concorso o più classi di concorso con tutti i CFU integrativi ai sensi del DPR n.19/2016 e sue successive modifiche. Con tale titolo si potrà anche accedere alle graduatorie GPS di seconda fascia in attesa di ottenere l’abilitazione all’insegnamento acquisendo i 60 CFU post laurea (per la secondaria di I e II grado). Con tali titoli si potrà anche partecipare ad un concorso pubblico, come per esempio il prossimo bando di concorso a cattedra PNRR 2025.

La rubrica

GPS e GI 2026-2028

È utile sapere che l’aggiornamento delle GaE e delle GPS è previsto per la tarda primavera 2026, il rinnovo delle suddette graduatorie avrà validità per il biennio 2026/2027 e 2027/2028. L’aggiornamento delle suddette procedure di supplenza è stato previsto con l’introduzione dell’art.4 del decreto legge 127 del 9 settembre 2025.

In buona sostanza il regolamento per le supplenze è di fatto proprogato dal 2025/2026 fino al 2027/2028, in modo da prevedere una apposita Ordinanza Ministeriale, sullo stile della precendete OM 88 del 16 maggio 2024, che andrà ad accogliere le novità legislative introdotte dal decreto legge 25 del 14 marzo 2025, ma anche altre novità che arriveranno fino al prossimo 2026.

Quindi coloro che, nella prossima primavera, avranno solo il titolo di laurea magistrale valida per l’accesso in una data classe di concorso GPS, potranno inserirsi nella seconda fascia di tali graduatorie per aspirare a fare supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Coloro che , nella primavera del 2026, oltre alla laurea magistrale avranno anche acquisito l’abilitazione all’insegnamento, potranno entrae nella prima fascia GPS e quindi avere maggiore opportunità di avere un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Con i suddetti titoli, l’aspirante supplente, potrà presentare istanza per entrare anche nelle graduatorie di Istituto in un numero massimo di 20 scuole della provincia scelta per entrare nelle GPS 2026-2028.

Interpelli alternativa alle GPS

In alternativa, nell’attesa di entrare nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, in caso di possesso del titolo di laurea magistrale, l’aspirante supplente può:

Partecipare agli “Interpelli” delle scuole, che sono delle supplenze brevi o anche di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche a cui si può accedere anche senza graduatoria e partecipando al bando pubblicato dalla scuola (se assunti tramite interpello e con titolo di accesso valido, si fa regolare punteggio per le future GPS).

Abilitazione tramite 30, 36 e 60 CFU

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata in modo da potere conseguire per i neolaureati i 60 CFU con un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, oppure da potere conseguire i 36 CFU se oltre la laurea magistrale si posseggono i 24 CFU per l’insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, o anche i 30 CFU per chi dovesse possedere un’altra abilitazione o anche la specializzazione sul sostegno.