Con l’avvicinarsi delle prossime procedure concorsuali del 2027, torna d’attualità il tema delle classi di concorso accorpate, a seguito della revisione introdotta dal Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023.

Tra i dubbi più frequenti degli aspiranti docenti figurano la possibilità di partecipare a più procedure concorsuali, le modalità di presentazione della domanda e il funzionamento delle prove e delle graduatorie.

Concorsi docenti 2027: come funzionano le classi di concorso accorpate

Secondo le disposizioni del decreto, i docenti in possesso di uno dei titoli di studio relativi alle classi oggetto di accorpamento e dei requisiti di accesso previsti possono partecipare a due procedure concorsuali nella stessa regione.

La normativa, infatti, pur avendo unificato i requisiti di accesso e la validità dell’abilitazione, ha mantenuto distinti i ruoli, gli organici e le graduatorie della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’esempio delle classi di concorso A-22 e A-12

Per comprendere meglio il meccanismo, prendiamo in esame l’accorpamento tra le classi di concorso A-22 (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado) e A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

Un docente abilitato su una delle due classi o in possesso del titolo di studio idoneo e degli ulteriori requisiti di accesso potrà concorrere per entrambe nella medesima regione, secondo la seguente articolazione:

Un’unica prova scritta , valida per entrambe le procedure;

, valida per entrambe le procedure; Due prove orali distinte , una per la scuola secondaria di primo grado e una per quella di secondo grado;

, una per la scuola secondaria di primo grado e una per quella di secondo grado; Due graduatorie di merito distinte, nelle quali il candidato sarà inserito in caso di superamento delle rispettive procedure.

In caso di doppia convocazione, il candidato potrà quindi scegliere per quale grado di istruzione accettare l’immissione in ruolo.

Presentazione della domanda e contributi di segreteria

I candidati che intendono partecipare alle due procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado, considerata la validità dell’abilitazione per entrambi i gradi di istruzione, dovranno presentare un’unica domanda in una sola regione.

All’interno della domanda telematica occorrerà selezionare la partecipazione sia per il posto comune della scuola secondaria di primo grado sia per quello di secondo grado.

Resta fermo l’obbligo di versare il contributo di segreteria previsto dal bando distintamente per ciascuna delle due procedure selezionate.

Prove concorsuali: scritto unico e doppio orale

Per i candidati che intendono concorrere per entrambi i gradi di istruzione, l’iter selettivo prevede una semplificazione nella prima fase, mantenendo invece la specificità didattica nella fase successiva:

Prova scritta: è prevista un’unica prova computer-based, il cui punteggio sarà valido per entrambe le procedure concorsuali;

è prevista un’unica prova computer-based, il cui punteggio sarà valido per entrambe le procedure concorsuali; Prova orale: sono previste due prove distinte, comprensive della lezione simulata, una per ciascun grado di istruzione per il quale si concorre.

Graduatorie di merito e valutazione del servizio

Il candidato che supera entrambe le procedure concorsuali sarà inserito in due graduatorie di merito distinte, una per la scuola secondaria di primo grado e una per quella di secondo grado.

In ciascuna graduatoria, il punteggio finale sarà determinato dalla somma del voto ottenuto nella prova scritta unica, del voto conseguito nella rispettiva prova orale e del punteggio relativo ai titoli culturali e di servizio posseduti.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, secondo quanto previsto dal D.M. 255/2023, il servizio prestato su una delle due classi di concorso oggetto di accorpamento è valutato come servizio specifico anche per l’altra.