Elly Schlein, segretaria del Pd, parla del progetto del suo partito sulla scuola. Lo fa in occasione dell’Assemblea nazionale della Flc-Cgil, svolta il 26 novembre nel Teatro Italia diRoma: la dem ha detto che “si è appena votato un pessimo Decreto sulla scuola, perché alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri, ma tetti che non cadano sugli alunni, dove non passi la pioggia, servono quindi investimenti sull’edilizia scolastica e un grande investimento sul personale: davanti all’inverno demografico, sui tagli a docenti e Ata previsti dalla Manovra è stato detto che verranno cancellati ma noi aspettiamo i fatti”.

Secondo la numero uno dei dem, “bisogna allungare il tempo pieno, migliorare il rapporto tra insegnanti e studenti, migliorare e rendere più accessibili e sicuri gli spazi, aumentare il supporto psicologico all’interno delle scuole, come ci chiedono i ragazzi. C’è tanto da fare per immaginare una scuola del futuro in linea con la nostra Costituzione: aperta a tutti, motore di inclusione e di crescita collettiva, perché un Paese che non crede nella scuola non crede nel suo futuro”.

All’evento sindacale ha partecipato anche Barbara Floridia, senatrice del M5s: “la scuola – ha detto – oggi è contrassegnata da tagli, precarietà e diritti limitati: noi cambieremo rotta, questo è certo, dobbiamo farlo in maniera strutturale. Vogliono una scuola che obblighi a credere, obbedire e combattere. Noi invece vogliamo il dialogo e guardare all’altro, che oggi non esiste più: a scuola ci sono solo bambini che si devono formare, no stranieri o diversi. È ora di non investire più in armi e di tassare chi ha di più” introducendo un fisco con tassazione progressiva.

Angelo Bonelli, leader Avs, ha dichiarato: “ci sono 6mila tagli nell’istruzione pubblica, bisogna invertire la rotta, l’Italia è sotto la media negli investimenti nella scuola, nella ricerca e nell’istruzione, diciamo basta a questo riarmo che sta sottraendo risorse allo sviluppo. Giorgia Meloni quando dice il contrario sta mentendo agli italiani, perché questi investimenti sono a debito e lei sta ipotecando il futuro dei giovani, che dovranno pagare il debito di chi oggi ha deciso di riarmarsi per fare un favore a Trump e all’industria bellica”.