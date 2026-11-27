Con l’orientamento applicativo Id 39514 (del 17 novembre 2026), l’ARAN è intervenuta per sciogliere i dubbi amministrativi riguardanti l’impatto dei rinnovi contrattuali sul calcolo della retribuzione delle ore eccedenti svolte dal personale scolastico. Il parere fornisce indicazioni chiare per la gestione dei ricalcoli e l’adeguamento dei compensi.
L’Agenzia ha preliminarmente richiamato il principio generale di quantificazione: ai fini della determinazione del compenso spettante per le ore eccedenti, la base di calcolo di riferimento è rappresentata dallo stipendio tabellare.
Il quesito posto all’ARAN chiedeva se l’entrata in vigore del CCNL del 1° luglio 2026 avesse impatti sul calcolo della retribuzione delle ore eccedenti già svolte nell’anno scolastico 2025/2026.
L’ARAN ha chiarito che l’incidenza di un nuovo contratto collettivo sugli istituti economici pregressi dipende dalle clausole in esso pattuite:
In applicazione di tale principio, l’ARAN conclude che la base di calcolo del trattamento economico relativo alle ore eccedenti svolte durante l’anno scolastico 2025/2026 deve tenere conto delle retribuzioni indicate nel nuovo CCNL 1/07/2026.
L’adeguamento economico dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle singole decorrenze fissate nelle tabelle allegate al contratto stesso.