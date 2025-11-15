Come funziona il cervello degli studenti? Ai docenti viene spiegato durante la formazione? Ecco cosa sapere

Ci chiedono di motivare, contenere, coinvolgere. Ma nessuno ci ha davvero spiegato come funziona quel motore invisibile che guida ogni gesto degli studenti: il cervello. Conoscerlo meglio significa smettere di navigare a vista e recuperare potere in classe. VAI AL CORSO

Il cervello è un organo progettato in modo da modificarsi in risposta a fattori quali l’esperienza e l’apprendimento. Il cervello non va considerato solo come organo incapsulato dentro di noi, ma anche come un organo sociale, che cresce attraverso la stimolazione delle interazioni interpersonali e le esperienze.

Nasciamo infatti con un equipaggiamento fisiologico e psicobiologico che deve essere esposto alla cultura umana per realizzare pienamente il suo potenziale. Il cervello è dunque un organo sociale, evoluto per sopravvivere e prosperare mentre interagisce con altri cervelli.

I punti tematici

Il cervello buono

– Prime basi sul cervello, le tante spinte a crescere e anche a regredire

– I tre cervelli di MacLean, tre funzioni diverse, il clic dell’ambivalenza

– Tronco encefalico, limbico, corteccia

– I tre comportamenti automatici e innati di Porges, il nervo vago

– Spegnimento, attacco-fuga, coinvolgimento

– Le basi neuroscientifiche dell’apprendimento

– Casi concreti, applicazioni e modalità operative in classe

Rimettere in movimento testa e corpo

– Le emozioni sono parte integrante dell’apprendimento

– Sento, dunque apprendo

– Le pause non sono ozio, il cervello va fatto riposare

– La creatività, l’attenzione, come caricare il cervello

– Il cervello che imita

– Il sentimento e il pensiero motivante

– La gestione dell’errore

– La sfida del riconoscimento reciproco con la classe

– Casi concreti, applicazioni e modalità operative in classe

Allenare le tecniche pratiche

– Cinque attenzioni

– Parole di cura

– Parola circolare, Conversazione che apprende, Dialogicità

– Apprezzamento altruistico, Apprezzamento al corpo, Apprezzamento a tamburo

– Ascolto attivo, Ascolto concentrato, Ascolto a tre piani

– Ingaggio-connessione

– Calore sociale

– Brevità e ritmo

– Feedback-teachback

– Parola chiave e direzionale

– Senti-momento

– Corpo piccolo

– Curo la mia presenza

– Respiro presente

– Umile ricerca

– Casi concreti, applicazioni e modalità operative in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come stimolare il cervello degli studenti, a cura di Pino De Sario in programma dal 17 novembre.

Il corso porta in rilievo in particolare la mappa del cervello trino di Paul MacLean, che individua tre parti specifiche: area corporea, emotiva e cognitiva e la mappa dei tre comportamenti automatici di Stephen Porges, che a tutte le età ci porta a chiuderci, aggredire, relazionarci con gli altri, sotto l’impulso del sistema nervoso autonomo, che avverte in forma inconscia lo stato di sicurezza o meno del contesto-classe.

