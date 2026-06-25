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25.06.2026

Come imparare le lingue? Valditara lancia “La scuola italiana in Europa”, un nuovo programma di mobilità per studenti

Redazione
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Martedì 30 giugno, alle ore 11.30 circa, presso la sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Viale Trastevere 76/a (Roma), il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presenzierà alla presentazione del piano “La Scuola italiana in Europa”, volto a rafforzare il ruolo internazionale del sistema scolastico italiano.

L’iniziativa prevede un programma di mobilità educativa e di formazione in Europa degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, finalizzato al potenziamento dello studio delle lingue. L’intervento del ministro è previsto, per la precisione, alle 11:45.

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