Come imparare le lingue? Valditara lancia “La scuola italiana in Europa”, un nuovo programma di mobilità per studenti

Martedì 30 giugno, alle ore 11.30 circa, presso la sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Viale Trastevere 76/a (Roma), il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presenzierà alla presentazione del piano “La Scuola italiana in Europa”, volto a rafforzare il ruolo internazionale del sistema scolastico italiano.
L’iniziativa prevede un programma di mobilità educativa e di formazione in Europa degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, finalizzato al potenziamento dello studio delle lingue. L’intervento del ministro è previsto, per la precisione, alle 11:45.
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